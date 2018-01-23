當沖降稅延3年 農曆年前拍板

友善列印
中國時報
／台北報導

當沖降稅措施試辦一年將於今年4月27日屆滿，財政部1月17日已將證交稅條例修正草案呈報行政院，建議當沖降稅延長3年，施行至110年4月27日為止，修法並擴大對象適用自營商。據悉，行政院最快下周審議，列下會期最優先法案，預計農曆年前拍板，送給股民封關前一個大紅包。

原本金管會建議延長7年，對財政部拍板結果相去甚遠，金管會主委顧立雄昨表示，「尊重財政部的看法」，他說「3年算是個還可以接受的期間」。

知情人士透露，財政部建議再延長實施3年，並擴大適用對象納入自營商，期限希望自今年4/28日上路，延長適用至110年4/27日止，期滿前可再檢討是否必要延長。

據財政部稅式支出評估，延長3年，不但沒有稅損，因為當沖降稅，成交量擴大，量能衝刺增加，帶動證交稅收，券商營收增加，也會帶動營所稅及綜合稅等衍生效益，因此3年會創造稅收逾百億元。據官員表示，當沖交易助攻下，去年證交稅增加190億元達899億元，創近6年新高，最近每日成交量約1700～1800億元，若量能持續衝刺，可望挹注稅收不小成長。

財政部拍板當沖降稅再延長3年，因低於業者預估，券商公會呼籲應延長試辦期。統一證券副董事長兼總經理林寬成表示，此一政策應「打鐵趁熱」將試辦期拉長至5年以上，並比照一般施政政策的施行期限辦理，才是合宜之策。

券商公會祕書長莊太平指出，當沖降稅對於活絡市場、投資人交易成本降低，以及證交稅收都是多贏，公會原提出建議以常態規定當沖稅率維持千分之1.5，刪除落日條款，主要是避免短期政策造成市場波動，期望立院下會期能考量延長版本，延續台股成交動能。

(中國時報)

17年來新低 去年失業率3.76％ 住神旺商務酒店 天貓精靈伺候

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。