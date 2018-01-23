當沖降稅延3年 農曆年前拍板

2018年01月23日 04:10 中國時報 呂雪彗 、 劉懿慧 、 魏喬怡 、 劉家熙 ／台北報導 ／台北報導

當沖降稅措施試辦一年將於今年4月27日屆滿，財政部1月17日已將證交稅條例修正草案呈報行政院，建議當沖降稅延長3年，施行至110年4月27日為止，修法並擴大對象適用自營商。據悉，行政院最快下周審議，列下會期最優先法案，預計農曆年前拍板，送給股民封關前一個大紅包。

原本金管會建議延長7年，對財政部拍板結果相去甚遠，金管會主委顧立雄昨表示，「尊重財政部的看法」，他說「3年算是個還可以接受的期間」。

知情人士透露，財政部建議再延長實施3年，並擴大適用對象納入自營商，期限希望自今年4/28日上路，延長適用至110年4/27日止，期滿前可再檢討是否必要延長。

據財政部稅式支出評估，延長3年，不但沒有稅損，因為當沖降稅，成交量擴大，量能衝刺增加，帶動證交稅收，券商營收增加，也會帶動營所稅及綜合稅等衍生效益，因此3年會創造稅收逾百億元。據官員表示，當沖交易助攻下，去年證交稅增加190億元達899億元，創近6年新高，最近每日成交量約1700～1800億元，若量能持續衝刺，可望挹注稅收不小成長。

財政部拍板當沖降稅再延長3年，因低於業者預估，券商公會呼籲應延長試辦期。統一證券副董事長兼總經理林寬成表示，此一政策應「打鐵趁熱」將試辦期拉長至5年以上，並比照一般施政政策的施行期限辦理，才是合宜之策。

券商公會祕書長莊太平指出，當沖降稅對於活絡市場、投資人交易成本降低，以及證交稅收都是多贏，公會原提出建議以常態規定當沖稅率維持千分之1.5，刪除落日條款，主要是避免短期政策造成市場波動，期望立院下會期能考量延長版本，延續台股成交動能。

(中國時報)