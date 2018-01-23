住神旺商務酒店 天貓精靈伺候

天貓精靈進駐台北神旺酒店化身為小管家，能聆聽房客指令，還能提供飯店設施諮詢、天候等即時資訊。（洪凱音攝）

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中國時報
／台北報導

旺旺集團旗下神旺大酒店與阿里巴巴人工智能實驗室（A.I. Labs）攜手合作，將智能家庭語音助手「天貓精靈」引進飯店，共同打造AI人工智能酒店；台北神旺商務酒店昨於13樓行政套房，展示這項全新住房體驗，房內擺置「天貓精靈」後，儼如小管家般，不僅提供房客更多個性化服務，還能互動、回答問題。

繼上海神旺大酒店上周引進「天貓精靈」後，台北神旺商務酒店幾乎同步跟進，這是「天貓精靈」首次在中國大陸以外的地區，商業應用的實際案例。

飯店房內擺置了天貓精靈後，房客只要呼喚它的名字，中文智能音箱下方的圓形燈就會亮起，意味天貓精靈正在聆聽房客指令，包括開關電燈、電視，或者諮詢飯店設施、目前天候狀況等，它都能回應，甚至還會幽默地講起笑話。

神旺酒店管理公司負責人孫求行表示，飯店建置「天貓精靈」除增添科技感外，核心的全屋智能服務也能有效提升房客入住體驗，對酒店經營來說，也大幅提升效率，例如，服務台的電話諮詢量減少了4成以上，酒店靈活調配服務人力後，將可投入更多個性化服務。

阿里巴巴表示，當房客有飲料、冰塊等客房服務需求時，可以呼喚天貓精靈，透過智能系統通知服務人員，甚至還能提供房客叫車的服務。

「天貓精靈」目前售價約500元人民幣，飯店必須事前建置，才能將服務網絡連結起來；阿里巴巴人工智能實驗室負責人陳麗娟指出，天貓精靈作為第1個突破百萬銷量門檻的中文智能音箱產品，希望透過神旺集團的合作，替台灣帶來智能酒店入住體驗，未來這項智聯網技術還能運用在更多場景上，例如養老院、商業地產等。

(中國時報)

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