安倍施政方針 強調與陸合作

2018年01月23日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京22日電 ／東京22日電

日本首相安倍晉三22日在參眾兩院總會上發表施政方針演說，在外交安保政策方面，他強調絕不屈服於北韓的挑釁行動，將加強防衛力，年底重新評估《防衛計畫大綱》。針對中國則強調，將在推動「自由開放的印太戰略」的方向之下，與中國展開合作，因應亞洲基礎建設的需求。

絕不屈服北韓挑釁

針對北韓問題，安倍提及3年前通過的《安保相關法案》指出，「北韓局勢緊迫之際，自衛隊首次執行美國艦艇與飛機的防護任務。」日本引進「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統及長程巡弋飛彈等，即為了加強防衛力，在專守防衛的大前提下，於年底重新評估《防衛計畫大綱》。

對於中國，安倍表現出欲改善日中關係的強烈意願，他強調，「與中國是切也切不斷的關係」，將從大局觀出發，發展穩定的友好關係，並呼籲中國實現領袖互訪。安倍近來再三強調，願與中國在「一帶一路」的經濟構想上進行合作。

欲與「一帶一路」並軌

他在演說中表示，「從太平洋到印度洋這片廣大的海洋，必須是對所有人都沒有區別且帶來和平與繁榮的公共財產。」「日本推動以航行自由與法治基礎的『自由開放的印度太平洋戰略』，在此方向性之下將與中國合作，因應亞洲基礎建設的需求。」

但針對「自由開放的印太戰略」，一般的解讀是為了「牽制中國」，美、印、日、澳最近還為此加強雙邊與多邊關係的戰略合作。這樣的印太戰略要如何與中國的「一帶一路」並軌，不但安倍政府得費思量，中方是否會買帳，恐怕也是大問題。

同工同酬 管制加班

在內政方面，安倍則強調要從根本改革戰後制定的勞動基準法，徹底實行「工作方式改革」，實現同工同酬，引進加班時間上限規定，以成果評價工作效率等改革，爭取在本屆國會通過工作方式改革相關法案。

安倍還將推動運用機器人、人工智能等提高企業競爭力的「生產力革命」，針對積極調漲薪資達3％以上的企業，減輕25％的法人稅負擔等。

為克服少子高齡化問題，安倍表示要致力推動「育人革命」，盼在2020年實現幼兒教育與高等教育免費化，以解除現世代對照護和育兒的不安。

修憲也是本屆國會的焦點議題，安倍要求各黨向國會提出修憲的具體方案，並在憲法審查會加深討論，力爭在本屆國會會期內，提出修憲動議並納入議程。

(中國時報)