《環時》指 日不斷傾台

2018年01月23日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

日本最近頻頻向北京釋出改善關係的積極訊號，不過，環球網昨刊發全日本華僑華人中國和平統一促進會會長凌星光文章，直言「安倍對台灣的態度大有問題」。他認為，日台近一段時間以來的勾勾搭搭，有破壞兩岸和平發展和中日關係改善趨勢的可能；而安倍在其政治生涯中一直站在右派立場，傾向於支持台獨勢力。

凌星光指出，中日實現邦交正常化以來，雙方已簽署四個政治文件，日本歷屆政府基本上遵守了有關台灣問題的承諾，但安倍執政後有何作為呢？在馬英九執政時期日本就有過積極拉攏的動作；蔡英文當選後，時任外相岸田文雄破例表示祝賀，接著安倍也以國會答辯形式親自表示祝賀。蔡英文就職典禮時，安倍還派親信向其提交親筆信。這些動作實際上是搞兩個中國，違背四個政治文件。

他認為，蔡英文上台後一年半，安倍內閣對台灣的小動作愈益加劇。2017年1月1日突然宣布，將日本在台灣的交流協會改稱日本台灣交流協會，向視台灣為獨立國家靠近。同年10月5日，台灣當局在東京舉辦雙十節慶祝活動時，安倍讓母親參加並表示祝賀。他質疑，當兩岸關係嚴峻而復雜化時，安倍仍不顧四個政治文件，推行實際上的兩個中國政策。這怎能使大陸人民相信安倍內閣的誠意呢？

凌星光還說，安倍只講戰略互惠關係，絕不講遵守四個政治文件，其原因之一恐怕在於涉及台灣的上述條款。安倍在其政治生涯中一直站在右派立場，傾向於支持台獨勢力。大陸必須看到安倍親口說出「遵守四個政治文件」，並表示不再搞兩個中國的動作，今年中日關係才有希望取得突破。

(中國時報)