玄松月首爾考察 民眾示威

2018年01月23日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓三池淵管弦樂團團長玄松月率領的北韓冬奧藝術團先遣隊一行7人22日前往首爾蠶室學生體育館、獎忠體育館和國立劇場考察演出場地。南韓保守派人士人當她的面示威，但她似乎未看到焚燒北韓人共旗和統一旗以及北韓領導人金正恩的照片的場面。

北韓藝術團先遣隊下午搭巴士抵達獎忠體育館時，一位公民團體負責人高喊「以民族之名熱烈歡迎」，和21日一樣穿著同一款皮草圍巾大衣的玄松月之前僅以淡淡微笑示人，這次高舉戴著手套的左手，笑著向歡迎者揮手致意。

該負責人表示，儘管有人在首爾火車站焚燒北韓人共旗，但也有不少人像他一樣非常歡迎北韓先遣隊。他表示無條件支持對北韓的「陽光政策」，雖然涉及無核化問題，但南北韓應該對話。

北韓先遣隊從冬奧賽地江陵乘高鐵抵達首爾站時，南韓保守陣營的大韓愛國黨召開記者會，當眾焚燒北韓人共旗、象徵兩韓統一的韓半島旗和金正恩的照片。當時乘巴士路過的玄松月似乎看到示威場面，但沒有親眼目睹巴士駛離後進行的焚燒活動。

玄松月2015年率團訪問北京時穿著軍裝，這次卻身著幹練的便裝抵達首爾。南韓政府相關人士分析，「她可能是考慮到穿軍裝來韓會引起韓國人民的反感。金正恩已下達指令，因此北韓此次參加平昌冬奧勢必成功，為此她似乎格外用心，以免把事情搞砸。」

據法新社報導，南韓總統文在寅政府大力拉攏北韓參加冬奧，引起許多民眾的反彈，不滿政府為了達到政治目的剝削本國選手，甚至指控政府快要把平昌冬奧變成「平壤冬奧」。

(中國時報)