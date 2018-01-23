美政府停擺 僵局有轉機

2018年01月23日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦政府經費無以為繼而關門，22日進入第三天，也是第一個工作日。國會兩大黨21日（周日）密集協商、尋求解決之道，並擬22日中午（台灣23日凌晨1時）表決應急的暫時性撥款法案。聯邦參議院多數黨（共和黨）領袖麥康諾已就民主黨先前杯葛法案的癥結提出相應交換條件，使當前危機顯露些微的化解跡象。而美總統川普則推文呼籲啟動「核選項」，讓法案得以採簡單多數決通過。

問題主要出於，民主黨堅持法案須納入「幼年抵美暫緩遣返計畫」（DACA）替代方案。DACA俗稱「追夢人計畫」，是民主黨籍前總統歐巴馬以行政命令推動，旨在保護童年入境美國的無證移民。川普政府於去年9月宣布廢止DACA，但給國會半年緩衝期，草擬及通過替代法案。

國會兩黨議員尋求終止聯邦政府停擺局面的協商雖有進展，但尚未獲致最終協議。為換取民主黨支持暫時性撥款法案，共和黨聯邦參院領袖麥康諾保證，若民主黨同意臨時撥款法案，使聯邦政府得以重新運作到2月8日，他會著手讓民主黨念茲在茲的DACA替代法案得以在國會表決。

此外，共和黨也將原訂22日凌晨1時的表決時間延後到22日中午，讓民主黨團「有機會消化」共和黨所提的打破僵局交換條件。至於麥康諾的提議能否換得足夠的民主黨參議員支持、使臨時撥款法案跨越60張贊成票的門檻，目前仍不明朗。

依規定，聯邦參院需要60張支持票，才能突破民主黨冗長發言議事杯葛造成的僵局，但共和黨在100席的參院僅掌握51席。對此，川普呼籲共和黨，採用簡單多數決這個「核選項」，這樣只需要51票就可以突破僵局。他在周日推文說：「民主黨只想讓非法移民不經檢查地湧進我們的國家。如果僵局無解，共和黨人應該選擇使用51％（核選項），投票通過真正的長期預算案。」

然而，兩大黨國會議員對此都不以為然，主要原因在於，川普主張變更的議事規則可以追溯到美國開國元老的時代，「尊重少數」的淵遠流長民主傳統必須要守護，而且不論共和黨或民主黨，兩黨都有機會當少數黨。

(中國時報)