川普朝令夕改 國會協商也難喬

2018年01月23日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普對於俗稱「追夢人」的移民計畫（DACA）變來變去，一下說要廢除DACA，遣返約80萬童年時跟著父母偷渡入境的非法移民，一下又說這些小孩「了不起」，應該續留。到底廢還是不廢，就連他自己也拿不準，導致聯邦政府臨時預算遲遲無法過關，連帶讓聯邦政府重演2013年關門大吉的惡夢。

川普變來變去，也讓共和黨內陷入分裂，以及國會兩黨參與協商政府支出的議員感到困惑。就在過去短短2周，川普2度告訴國會議員，他願意延長追夢人的合法身分，但事後都立刻被白宮幕僚長凱利與資深政策顧問米勒這兩個移民強硬派打臉，聲稱絕無此事。而從聯邦政府22日鐵定繼續第三天關門看來，川普要嘛不願意、要嘛沒能力清楚表態他的移民政策。

據《紐約時報》22日報導，每次川普「良心發現」，讓步快與民主黨針對DACA達成協議，米勒等反移民的鷹派幕僚就立刻出手掣肘與約束。至於國會的共和黨領袖，基於過去被川普弄得鼻青臉腫的慘痛教訓，也懶得去揣摩他的意圖。

影響所及，不僅白宮癱瘓，國會兩院的協商也停擺，以致對追夢人的去留與保護遲遲交不出一個解決方案。這不僅讓人質疑川普對這問題的掌控程度，也對他的領導能力打上問號。

共和黨策士康南特（Alex Conant）說，在移民問題上，川普與幕僚的立場顯然不一致，也因川普立場不明，讓共和與民主兩黨各自有所堅持，不願妥協。

共和黨資深聯邦參議員葛蘭姆直言，米勒是個「異類」，只會破壞兩黨協調出的移民政策協議，導致僵局無解。不過白宮也不假辭色立刻還擊，稱只要葛蘭姆選擇支持修改移民法，支持與非法留在美國的民眾站在同一陣線，而非捍衛美國公民，那麼葛蘭姆才是「異類」，才是僵局遲遲無解的元凶。

(中國時報)