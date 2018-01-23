陸再放寬赴台簽證 省時省錢

2018年01月23日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

大陸公安部出入境便利措施要點

在兩岸因M503航線爭議陷入緊張之際，大陸一方面凍結官方互動，另一方面則不斷推出便利兩岸民眾出入境措施，增進民間交流交往，區隔對待的意味濃厚。大陸公安部昨公布8項出入境便利措施，其中包括放寬大陸各省辦理往來台灣通行證等出入境證件及簽注、自助辦理往來港澳台旅遊簽注等做法，將於2月1日起施行。屆時大陸民眾申請赴台證件將更為便利，可減少時間與金錢成本。

各省居民可就近辦證

大陸公安部昨舉行記者會指出，2017年，大陸出入境人員總數達到5.98億人次，同比增長4.76％，其中大陸居民出入境總數達到2.92億人次，同比增長6.73％；大陸居民辦理因私出入境證件、簽注1.33億本次，同比增長5.5％。廣大群眾「走出去」的願望日益強烈，對便利辦證出行的需求日趨迫切。

公安部新聞發言人郭林表示，面對新需求，公安部在近年新推出的一系列便利措施基礎上，再次集中推出8項便利措施。

一，大陸各省居民可在全省辦理出入境證件，包括往來台灣通行證及簽注；之前只有部分省分推行，現在擴大至全大陸，且無須提供居住證明。

二，大陸各省居民可在全省自助辦理往來港澳台旅遊簽注，以前自助設備只能服務本市戶籍居民，現在則全面開放至全大陸各省居民。

自助查詢赴台簽注餘額

三，符合條件的外省居民可就近辦理出入境證件；條件放寬到配偶、父母、子女，並推廣至全大陸。四，可自助查詢來往港澳台簽注剩餘次數，改善過去卡式電子通行證無法顯示簽注次數的問題。

外籍華人居留增至5年

其他4項措施包括：免費提供出入境證件照相服務；外籍華人簽證從1年放寬至5年，居留許可從3年增至5年；大力推動自助通關，目標是2018年自助通關比例提升至50％；最後是為自助通關旅客提供出入境紀錄憑證自助列印服務。

公安部出入境管理局局長曲雲海表示，這些便利措施可讓「數據多跑路、民眾少跑腿」，使更多人在「家門口」辦證，免於在居住地與戶籍地之間往返奔波。

(中國時報)