便利陸民遊台 有利兩岸交流

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中國時報
／北京報導

在兩岸關係緊張之際，大陸公安部昨公布8項出入境便利措施，放寬大陸各省居民可在全省辦理往來台灣通行證及簽注等證件。台旅會北京辦事處主任楊瑞宗表示，這會增加大陸民眾赴台旅遊意願，「我們當然樂觀其成。」大陸中青旅產品研發總監任光宇表示，這些措施可減少許多辦證時間與金錢成本，對於促進兩岸旅遊肯定是利好。

大陸公安部昨公布8項出入境便利措施，包括大陸各省居民可在全省辦理往來台灣通行證及簽注等證件，且無須提供居住證明；外省居民也可就近辦理出入境證件。

台旅會北京辦事處主任楊瑞宗表示，大陸官方簡化、放寬辦理赴台證件手續，對於想要去台灣旅遊的大陸民眾來說，自然會增加其出行意願，「我們當然是樂觀其成。」

楊瑞宗表示，其實兩岸從2008年開放陸客赴台旅遊以來，彼此的辦證手續都是不斷檢討簡化中，對於民眾出行盡量簡化手續。

中青旅產品研發總監任光宇指出，原本辦理出入境證件，很多都需要回到自己的戶籍地，例如過去在北京工作，若社保不滿一年，必須回戶籍地辦理，如果是河北人還好，要是戶籍在南方省分，通勤時間與金錢成本就相當大，考量到這些成本，許多民眾就會暫緩赴台旅遊計畫。

任光宇表示，這些便利措施有助於大陸民眾增加前往台灣旅遊的意願，對於促進兩岸旅遊肯定是利好。尤其是放寬至外省籍父母也可就近辦理，這對於想一家人到台灣旅行的民眾來說，是非常好的消息。

(中國時報)

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