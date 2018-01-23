新聞透視－兩岸官冷民暖 陸祭四台策略

2018年01月23日 04:10 中國時報 羅印冲

原已冰封的兩岸關係在蔡政府出手「卡關」春節加班機後，陷入更僵的局面，時值大陸召開全國對台工作會議前夕、密集盤整辯證對台政策之際，未來一段時間的對台策略或可歸納為「四台」：經濟窮台、往來便台、外交困台、軍事嚇台；一手（對台胞）拉攏，另一手（對官方）封鎖。

所謂「經濟窮台」落實在兩層面。一，封阻台灣參與國際經濟整合的管道，同時以夾帶強大政經和外交實力打造的「一帶一路」，切斷蔡政府積極推動的「新南向」。二是以更多優惠措施，吸引具有競爭力的台企和台青；以龐大市場為誘因，大量吸收台灣人才。

至於「往來便台」則是大陸當局現階段對台灣「官民區隔」的主要做法。尤其對於「一代一線」指涉的青年和基層人民，大陸不僅敞開雙手歡迎，更不斷放寬既有規定，暢通兩岸民眾往來。即使兩岸目前陷入M503航線爭議，大陸公安部昨仍公布便利兩岸往來新舉措，就是最佳例證。

第三是「外交困台」，具體體現在阻擋台灣繼續參與國際組織和會議，同時持續對台灣邦交國施壓。過去在馬政府時代官員可出席的若干國際會議如世界衛生大會和國際民航大會，蔡政府不得其門而入；北京同時加緊與梵諦岡就主教任命和地下教會合法化等問題磋商，希望尋求中梵都能接受的最大共識，為雙方關係正常化掃除障礙。

第四是「軍事嚇台」。從前陣子大陸軍方和鷹派媒體輿論不時爆出「武統論」，到近期大陸軍機、軍艦密集且常態化的繞台舉動，儘管對解放軍來說，突破第一島鏈的演訓有其軍事力量壯大後的必然需求，也有劍指美日「印太戰略」的背後考量，但繞台舉動仍對台灣造成不小的心理壓力。在可預見的將來，解放軍仍會持續類似行動。

大約在1月底、2月初舉行的大陸全國對台工作會議，除了要觀察大陸涉台高層人事的變化，重點仍在北京如何對新年度的對台政策定下總基調。蔡政府如能在此關鍵節點前釋出善意、緩和對立，並接續在春節（除夕）談話中，進一步論述春節對兩岸中華民族的重要意義，是中國人一年中最重視的節日等，也是遞出橄欖枝的一種表態。

(中國時報)