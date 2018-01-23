南海博弈 美當「孤獨海盜」注定輸

2018年01月23日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

針對美軍艦霍珀號日前駛入黃岩島海域，美國防部長馬提斯昨也展開亞洲行，大陸官媒接連發表強硬社評。《環球時報》批評，華盛頓若執意要當「孤獨的戰略海盜」，只會迫使北京將南海島礁軍事化；《人民日報》則稱，美國不識時務，只會遭人厭棄。環時總編胡錫進直言，這場中美南海博弈，美國注定是輸家。

環時社評指出，馬提斯此次訪問雅加達與河內，估計心裡想的還是大陸，畢竟華盛頓如要強化與中方競爭，南海應是最合適切入點之一；但如今大陸實力壯大，東協感受尤其明顯。南海已非由美國獨大主導的時代。

該社評強調，如果華盛頓鐵了心要在南海向中方發難，「那麼它將是這片水域上孤獨的戰略海盜」。為了給自己壯聲勢，它只能綁架幾個域外的船員（國家），以此聲稱自己代表「普世的正義」。

社評更直言，大陸面對美方南海挑釁一直保持克制，但這種克制不會沒有限度。如果美方反復刺激，北京遲早會將南海島礁軍事化，屆時華盛頓拿不出反制措施，必將顏面盡失。

《人民日報》也發文批評，美艦在南海時不時炫耀武力，拿所謂「航行自由」行動挑事，愈來愈掀不起波瀾；任何破壞性力量與行動，都只能受人厭棄。任何域外國家干擾南海和平，只是自尋煩惱。

該文指責，美艦不識時務的妄動讓世界清楚看到，究竟是誰不願看到南海保持穩定，究竟是誰成為推動南海「軍事化」的最大因素。美國若想在東亞長期作為，「就不要一再跑來撞南牆」。

(中國時報)