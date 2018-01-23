春節包機 我歡迎其他陸航申請

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中國時報
／台北報導

大陸啟用M503航路引發爭議。陸委會主委張小月昨表示，關於M503航路問題，大陸是始作俑者，雖然目前沒有核准2家大陸航空業者申請的加班包機，但陸委會歡迎其他航空公司提出申請。

張小月昨參加立法院總預算協商時，被藍委黃昭順、林德福、李彥秀等人詢問，政府不核准東方航空、廈門航空的春節加班機申請，這種做法其實是變相懲罰台商，要求陸委會說明清楚。

張小月表示，事實上，大陸從2007年起就提出M503航路，但包含前總統陳水扁、馬英九任內都反對到底，直到2015年經過5次協商才開放北往南的單向飛行，這就表示真的攸關飛航安全。

張小月認為，對特定航空公司祭出暫不核准加班包機申請，就是要提醒對方重視飛安，這是要解決問題而非升高衝突。張小月說，對岸這次沒有溝通就啟用，往東偏了6浬，橫向馬上就會衝撞到金門、馬祖。

張小月強調，飛安問題非常重要，重點是要提醒對岸注意，這航線要啟用，雙方要有技術性溝通跟對話。這問題的始作俑者是大陸，雖然目前沒有核准2家業者的春節加班包機，但政府歡迎大陸其他航空公司提出申請。

張小月也說，片面啟用M503航路確實會造成飛安疑慮，政府不能承受任何一點意外跟風險，因此陸委會才會一方面持續觀察這2家航空公司的狀況，一方面也主動協助台商返鄉過節。

(中國時報)

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