白嫖男專洗劫外籍應召女

2018年01月23日 04:10 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

韓籍應召女遭李男白嫖並洗劫財物後，曾焦急向旅館櫃台人員求助。（胡欣男翻攝）

李姓男子抓準應召站不敢報案心態，連月來專挑日韓等高價貌美的外籍應召女下手白嫖強盜。1名韓籍女子賣淫被逮，警方才知她曾受害，22日循線逮捕李嫌。他先辯稱，因韓女嫌他陽具短小，才憤而作案；後見無法狡辯，坦承犯案30多起，全案由檢警擴大偵辦。

韓女神似全智賢

34歲李男有毒品、搶奪等多項前科，平日打零工為生，原本與羅姓女友暫住友人家，性好漁色又缺錢買毒品。約3個月前開始，李瞞著女友白嫖強盜應召女，因擔心被警方鎖定，改與女友四處下榻日租套房或小旅館。

1名貌似韓星全智賢，皮膚白皙和上圍豐滿的25歲鄭姓韓籍應召女，在新北市進行性交易後，與馬伕一起被逮，警方詢問為何護照遺失，她竟抱怨：「被搶走啦！」

警方深入追查，她才供稱，9日傍晚在北市大直的汽車旅館以1小時1萬5000元接客，李男看她面容姣好，表示要加碼至2個鐘。李預付5000元真鈔，但表示現金不夠，要騎車外出提領，返回卻給韓女2萬5000元的玩具鈔。

韓女疑察覺有異，試圖打電話向應召站抱怨舉報，李隨即從腰際掏出1把瓦斯空氣槍，指著韓女逼迫發生性行為，事後又劫走其護照、金項鍊和手機，並收回真鈔。

韓女不甘被害，向旅館櫃台人員反映，但應召站認為不宜張揚，要韓女自認倒楣不要報案，直到被查獲性交易，北市中山警分局接獲新北市警方通報，22日凌晨在南京西路的超商埋伏逮捕李，搜出玩具槍、假鈔等證物。

好色又缺錢買毒

李否認行搶，還辯稱之前在網路論壇找該名韓女性交易，當時韓女用鄙視眼神，加上手勢嫌棄他「那話兒」短小，才又約出該女白嫖洩憤。但事後又向警方坦承，他以相同手法至少犯下30件，並透露被害人都是高價的日韓和泰國等外籍應召女，「反正都

要白嫖，當然找貴的。」

警方除呼籲被害人出面報案指認，並將清查李男近日對外聯繫狀況，訊後已先依強盜、妨害性自主等罪嫌移送法辦。

(中國時報)