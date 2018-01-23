八國聯軍襲台 賣肉反成待宰肥羊

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中國時報
／台北報導

北市警方昨逮捕李姓男子，他供稱犯案30多起，但據了解，雙北市警方連月來接獲情資，有不只一人持槍白嫖行搶應召女，甚至假冒警察辦案的「擄妓勒贖」洗劫，鎖定的對象除了日韓和泰國等外籍女子外，也包括在地的應召女郎，警方不排除李嫌有共犯或「同行」在逃。

色情行業歷久不衰，始終有市場。應召站除警方掃黃外，也有賣淫女遭白嫖搶劫的風險，尤其外籍應召女都是利用短期觀光來台撈錢，若報案，反而被收容遣返，淘金夢碎，所以應召站多半要求息事寧人，或利用其他管道，私下處理。

過去有「擄妓勒贖」集團，假扮警察辦案，向應召站雞頭要錢放人，早年甚至有真警察以取締色情為名涉案，重創警界聲譽。後來出現一樓一鳳個體賣淫戶，因屋內存放性交易的大筆現金，最易被熟客行搶，風險最高。

賣淫市場從大陸、越南、日本、韓國到俄羅斯金絲貓、烏克蘭等約新台幣1萬元的高價洋妞，政府推新南向後，東南亞國家來台免簽，又加入菲律賓、印尼、泰國等中價位選擇，猶如「八國聯軍」百花齊放。

警方表示，短期觀光簽證的外籍賣淫軍團，都被安排在旅館房間、一樓一鳳接客，或由馬伕外送。旅館內有應召集團派人把風較安全；若外送至摩鐵商旅，就如待宰肥羊，被乾洗白嫖其實只是圈內的小祕密而已。

事實上，賣淫女每次交易會將所得上繳給馬伕，但接客繁忙或準備下班的小姐，一旦皮夾放太多現金，遇害就損失慘重。去年底，台北市出現專挑在地援交妹下手的惡狼，如今似乎有鎖定外籍女子的惡狼仍消遙法外，有待警方追緝。

(中國時報)

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