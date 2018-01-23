誘姦女大生 命理師判4年

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中國時報
／台北報導

陳姓男子在新竹某知名寺廟前開設命相館，3年前，1名女大生到寺廟拜拜後找陳男算命，他竟以「吸陽氣改運」等歪理誘姦女大生，事後還誣指對方從事援交，最高法院斥責陳男利用被害人對民俗信仰深信不疑心理加以性侵，將他判刑4年定讞。

2015年8月間，剛考上大學的被害女子前往該寺廟拜拜，經過命相館時，陳男見她單獨一人，叫她入內並以算命為名與她聊天，她提及先前談了幾段感情卻遇人不淑，想求得好姻緣，陳男佯稱，「妳現在運不好，需要到房間改運」，要載她到旅館作法改運。

女大生信以為真，聽從陳男指示前往，2人到旅館後，陳要求她先至浴室內放熱水與冷水調和成「陰陽水」，再脫光與他一起泡澡，並誆騙要她「吸取陽氣」進行性行為，他並恐嚇「不得將改運過程講出去，否則會不得好死」等。

隔天，女大生到醫院驗傷，並報警控告陳男性侵，她因此事身心嚴重受創，情緒不穩，談起案情時會哭泣，並有自言自語、歇斯底里症狀，但陳卻辯稱她從事援交，2人以2000元合意性交，否認假借陰陽命理之說性侵女大生。

歷審佐以醫院鑑定報告，不採信陳的辯稱，法官認為他利用被害人對宗教民俗信仰，告知以性交始能改運加以性侵，造成被害人身心受創，依強制性交罪將他判處4年徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中國時報)

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