老人會涉吸金 坑殺百人血汗錢

台中市慈暉老人會會員到台中地檢署按鈴控告慈暉老人會涉嫌以互助會名義吸金。（陳淑芬攝）

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中國時報
／台中報導

慈暉老人會30多名會員22日在律師陪同下，到台中地檢署控告慈暉老人會長陳進昌涉嫌以互助會名義吸金，在2017年10月間惡性倒會詐財，共有百餘人提告。控告會員氣憤說，有人10多年來繳了60多萬元，血汗錢都沒了，大喊「陳進昌出來說明」。

慈暉老人會會員22日下午由律師王俊文陪同到台中地檢署按鈴申告遞狀，並喊口號「往生者重複出現，陳進昌出來說明」表達抗議。自救會祕書長吳文進指出，大里區台灣慈暉老人會創立10多年，會員人數最多達3000人，逐漸遞減到目前約600多人，慰助金給付辦法一改再改，直到2017年11月前後，陳進昌就不見人影，不但經營期間財務不透明，每期寄給會員繳費單背後條列的往生會員名單，經比對後居然還有重複。

現場被害民眾各自指稱的繳款方式及領款條件都各不同，有人氣憤拿出慈暉老人會的贊助慰助金辦法指稱，會員每月繳交2000元、每年繳交800元會費，往生時可依加入年資領回高於本金的慰助金，不少人10多年來繳了20、30多萬元。

66歲劉姓婦人說，慈暉老人會跟她保證「每個月繳2000元，繳6個月以上往生的會員，至少可以領回30多萬元」；她聽說會員鄰居真的領到錢後，自2003年起，幫爸爸、媽媽及婆婆3人入會並繳費，爸爸在繳9年後往生，她有領回20多萬元；但她的婆婆及媽媽現年均88歲，她前後幫忙繳了60多萬元，血汗錢沒了。

周姓婦人說，她自2001年就加入，當時名稱是「功德會」，每年都有辦會員聚餐活動，後來改名為慈暉老人會並取消聚餐。另名婦人指出，老人會的人一再向她保證絕對不會倒，沒想到繳10多年竟倒了；有人說去年7月間家人過世，老人會要求慰助金要分2次領，沒想到領到一半就倒了；也有人說，慈暉老人會在2004年倒過一次，因擔心沒繳款會喪失會員資格，才一路持續繳了10多年。設於大里區的慈暉老人會會址人去樓空，電話成空號，無法獲得慈暉老人會的回應。

(中國時報)

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