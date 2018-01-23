老人會涉吸金 坑殺百人血汗錢

2018年01月23日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

慈暉老人會30多名會員22日在律師陪同下，到台中地檢署控告慈暉老人會長陳進昌涉嫌以互助會名義吸金，在2017年10月間惡性倒會詐財，共有百餘人提告。控告會員氣憤說，有人10多年來繳了60多萬元，血汗錢都沒了，大喊「陳進昌出來說明」。

慈暉老人會會員22日下午由律師王俊文陪同到台中地檢署按鈴申告遞狀，並喊口號「往生者重複出現，陳進昌出來說明」表達抗議。自救會祕書長吳文進指出，大里區台灣慈暉老人會創立10多年，會員人數最多達3000人，逐漸遞減到目前約600多人，慰助金給付辦法一改再改，直到2017年11月前後，陳進昌就不見人影，不但經營期間財務不透明，每期寄給會員繳費單背後條列的往生會員名單，經比對後居然還有重複。

現場被害民眾各自指稱的繳款方式及領款條件都各不同，有人氣憤拿出慈暉老人會的贊助慰助金辦法指稱，會員每月繳交2000元、每年繳交800元會費，往生時可依加入年資領回高於本金的慰助金，不少人10多年來繳了20、30多萬元。

66歲劉姓婦人說，慈暉老人會跟她保證「每個月繳2000元，繳6個月以上往生的會員，至少可以領回30多萬元」；她聽說會員鄰居真的領到錢後，自2003年起，幫爸爸、媽媽及婆婆3人入會並繳費，爸爸在繳9年後往生，她有領回20多萬元；但她的婆婆及媽媽現年均88歲，她前後幫忙繳了60多萬元，血汗錢沒了。

周姓婦人說，她自2001年就加入，當時名稱是「功德會」，每年都有辦會員聚餐活動，後來改名為慈暉老人會並取消聚餐。另名婦人指出，老人會的人一再向她保證絕對不會倒，沒想到繳10多年竟倒了；有人說去年7月間家人過世，老人會要求慰助金要分2次領，沒想到領到一半就倒了；也有人說，慈暉老人會在2004年倒過一次，因擔心沒繳款會喪失會員資格，才一路持續繳了10多年。設於大里區的慈暉老人會會址人去樓空，電話成空號，無法獲得慈暉老人會的回應。

(中國時報)