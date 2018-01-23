疑失業想不開 乾姊妹燒炭雙亡

2018年01月23日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／新北報導 ／新北報導

年關難過！新北市樹林區同住一起的34歲劉姓、40歲鐵姓女子，疑因日前雙雙失業、心情低落，22日相約燒炭自殺身亡；同住的劉母返家發現2人都沒出門，反鎖屋內卻無人應聲，急忙向警方報案，警消獲報後破門而入，赫見2人倒臥床鋪，早已氣絕多時，由於現場未發現遺書，詳細死因仍待檢警釐清。

警方表示，22日中午12時許接獲劉母報案表示，女兒與鐵姓乾女兒反鎖房門，現場飄散些許異味，多次喊叫都無人回應。警消到場破門而入，發現2人倒臥床鋪，床邊有個燃燒不完全的炭盆，其中，劉女七孔流血，疑因生前服用藥物所致。

劉母悲痛表示，鐵女因與女兒感情融洽，也認她為乾媽，3人共同租屋在樹林，2人合住1間房。擔任社區保全的女兒與任職客服人員的鐵女，上周不約而同雙雙失業，2人心情低落。

劉母表示，幾天前女兒還找三五好友來家裡打麻將，當時氣氛歡樂，以為他們已經重新振作，未察覺異狀，沒想到，竟突然走上絕路，猜測2人早已買好炭盆，預謀共赴黃泉。

附近鄰居表示，劉女等人搬來僅1年多，平常鮮少與鄰居互動，曾看到劉、鐵一同外出購物，看似感情不錯，對於2人在過年前尋短，感到十分錯愕與不捨。

據了解，鐵女曾因失業有自殺紀錄，疑似年關將近心情大受打擊，但2人皮包內皆還有數萬塊現金，是否牽涉感情或其他因素，詳細情況仍待警方鑑識採證後釐清。

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(中國時報)