大綠小綠廝殺 衝擊年輕選票

2018年01月23日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

民進黨議員顏若芳。（鄭任南攝）

民進黨議員簡舒培。（陳燕珩攝）

民進黨和時代力量2016年大選合作，搶下不少艱困選區，不過近2年雙方在立法院漸生嫌隙，2018縣市議員選戰，大綠小綠幾乎已無合作空間。時力預計在台北市提名5席，搶攻年輕票源，民進黨議員首當其衝，認為選票勢必被瓜分，不過有議員認為，選戰重地方經營，深耕基層很重要，大家各自努力。

時代力量布局北市議員選戰，因立委選舉林昶佐受民進黨禮讓，這次除中正萬華區不提名，其餘5區預計各推派一席。上周時力先公布3名人選，包括前發言人吳崢將投入松山、信義區選戰，前發言人林穎孟參選大安文山區，立委立委林昶佐辦公室特助林亮君則挑戰中山大同區。

雙方事先沒溝通過

面對時代力量來勢洶洶，民進黨北市黨部主委黃承國說，雙方沒有事先溝通過，議員是多席次選戰，「也沒得協調」，就算時代力量不提名，其他黨派也會提，就是各自努力。

特別的是，時力參選人林亮君曾任北市前觀傳局長簡余晏助理，與現任民進黨議員顏若芳是「老同事」，如今要在中山大同區正面對決，備受關注。顏若芳說，自己沒想那麼多，現任議員要尋求連任，重的是3年來有沒有獲得選民認同，與其擔心票源被瓜分，不如努力做好自己的事。

顏若芳強調，她本身就是大同區的孩子，過去曾擔任簡余晏辦公室主任6年，加上議員任期，在服務案件、選務上累積很多經驗，也了解選區需求，議員選戰重在地方經營，不論對手是誰，自己都會深耕、勤跑。

各有優勢良性競爭

至於擬參選松山信義區的吳崢，擁有太陽花學運光環，恐瓜分民進黨青年選票。對此，同選區議員許家蓓說，多點年輕人投入公共事務是好事，大綠小綠廝殺，選票上多少會有影響，但各有各的競選優勢，大家良性競爭。

(中國時報)