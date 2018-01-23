上屆落選頭 金瑞龍再戰議員

金瑞龍擔任民代工作20餘年，上屆市議員選舉，以些微差距成為中和落選頭，今年將再度參選。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

金瑞龍擔任民代工作20餘年，上屆新北市議員選舉，以些微差距成為中和區落選頭，儘管落選，服務處4年來從未撤離，與擔任里長的妻子陳美華持續關心地方，今年市議員選舉，金瑞龍將再度參選，誓言不讓第一高票落選的遺憾重現。

落選依然繼續服務民眾

金瑞龍表示，民代工作是他的志業，一路從里長、代表、選上市議員，從基層做起，上屆成為最高票落選頭，不少鄉親相當難過，他看到鄉親們難過的表情，深刻自我檢討「自己努力不夠」。因此儘管落選，服務處依然存在，繼續服務民眾。

「今年要投入新北市議員選舉，為鄉親們再戰一次！」金瑞龍說，4年來他勤跑基層、聆聽各界聲音，新北市內重大建設都已逐步規畫完善，例如闢建綠地、公園等建設完善，但後續路燈、花草維護常被忽略，這些雖然是小事，卻與民眾息息相關。

背失智婦回家 網友按讚

另外，高齡社會來臨，全市高齡人口逐年攀升，未來是高齡化、少子化的時代，長照、老人共餐都可以做得更好，老人共餐是很好的政策，但是各里不一，有些里吃得比較好，反而容易讓民眾產生「比較感」，他認為應該統一，每位長者都該享受相同的待遇。

值得一提，金瑞龍日前在服務處門口發現一名罹患失智症的80多歲婦人，婦人行動不便、忘記回家的路，他四處打聽詢問，確認婦人居住的社區，隨後將婦人背起步行約5分鐘，平安護送她返家，過程中被民眾發現拍照上傳臉書，網友們紛紛留言「金議員，我們支持你！」

(中國時報)

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