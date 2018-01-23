國民黨徵召徐榛蔚慢半拍 地方急了

國民黨遲遲不徵召立委徐榛蔚，引發地方支持者焦躁不耐。（本報資料照片）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮向來藍大於綠，花蓮縣長傅(山昆) 萁的妻子、國民黨不分區立委徐榛蔚，早已表態爭取提名且地方支持度最高，相較各地提名人選早已明朗，但黨中央遲遲沒有動靜，增添想像空間，花蓮縣黨部更聯名力挺，持續向吳敦義喊話呼籲「徵召」徐榛蔚參選縣長。

綠營可能許傳盛上陣

國民黨布局年底縣長選戰提名人選陸續出爐，選情單純的花蓮縣吳敦義卻顯得老神在在，對於是否徵召徐，吳日前僅回應「如果只有一人登記，如果黨也認為合適」。引起各方解讀，加上吳原定20日來到花蓮參加縣小組長授證，傳地方將有大動作而「臨時喊卡」，更引發揣測。

綠營力拱的立委蕭美琴因「做好，做滿」承諾，意願極低，1月初小英私人訪花與黨工座談，對於基層勸進聲浪，蕭再度表明心跡，小英聽完後裁示「要尊重她的意願」，但仍強調這次縣長選舉民進黨一定不缺席，外界認為若無意外，就是由行政院東服中心執行長許傳盛披掛上陣。

「徐立委」贏面很大

「縣長夫人」徐榛蔚雖是政壇新手，但她2016年擔任本屆不分區立委以來，「徐立委」為花蓮喉舌，爭取建設形象深植人心，藍營地方大老也分析，花蓮藍遠大於綠，在蕭美琴堅定不參選下，加上民進黨施政大環境不佳，徐榛蔚機會相當大，「花蓮一定要贏」。

目前地方擁戴徐參選的聲音相當高，花蓮縣黨部主委鄒永宏呼籲「尊重地方聲音！」也對徐榛蔚出線深具信心。

(中國時報)

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