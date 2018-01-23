搶攻竹縣議員 藍綠都推新血

新竹縣議長張鎮榮（右）與縣黨部主委陳見賢，鼓勵新人參政，希望給大家不一樣的氣象。（國民黨新竹縣黨部提供）

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中國時報
、邱立雅／竹縣報導
民進黨在新竹縣議員選舉布局也是勢在必得。（民進黨新竹縣黨部提供）

新竹縣議員席次總計達36席，受人口分布影響，竹北選區將增1席、新豐選區少1席，影響各黨派布局，除了傳統的國民黨、民進黨有所安排之外，如民國黨、勞動黨、時代力量、綠黨、樹黨，甚至是親子共學團組成的歐巴桑聯盟、無黨籍人士，都有意搶占議員席次，擴大能量。

藍選將最快4月公布

竹北選區今年底議員選舉將增加至11席，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢表示，國民黨預計提名6至8席，也期望有35歲以下的新血加入，目前除了有現任議員爭取連任外，也有新人挑戰，以及先前挑戰議員失利者再重新出發。

國民黨在竹東地區則預計提名4到6席，縣黨部書記長李祐銘指出，老將實力固然強，但國民黨在現階段會推出新面孔，鼓勵新人參政，也給大家不一樣的氣象，不過正式名單約在4月之後才會公布。

綠3老將表態拚連任

另外民國黨主席徐欣瑩表示，目前有黨員、具科技背景的吳旭智將挑戰竹北選區，也傳出民國黨將在竹北提名2席，增加席次。另外如綠黨、樹黨、時代力量等政黨，也傳聞將在竹北提名或徵召人選。

民進黨新竹縣黨部主委吳傳地則表示，現任3席議員目前全表態爭取連任，無鄉鎮長轉戰議員選舉；黨部將在竹北地區提名3席，其餘各鄉鎮提名1席，部分鄉鎮將會協商適合人選。

不排除採取聯合競選

吳傳地表示，雖然民進黨縣黨部規畫竹北提出3席、其餘地區1席，但部分選區目前未有人表態參選，若最後徵召不到黨員披掛上陣，很可能採取合作模式競合。另外，黨內也將推出年輕面孔參選，竹北選區因將推出3席較無員額問題之外，竹東選區也有黨員表態參選，但黨內只會提名1人，現任議員林昭錡將面臨黨內初選之戰。

新豐、湖口、關西、新埔等地區現任議員將繼續連任，關西鎮長吳發仁、新豐鄉長徐茂淦皆2屆任滿，預計轉戰議員，對該選區造成壓力，新埔鎮則傳聞前議員陳英樓、現任代表等人選有意角逐。

(中國時報)

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