新聞透視－26鄉鎮市長 國民黨、民進黨參選爆炸

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中國時報

彰化縣26鄉鎮市，民進黨籍鄉鎮市長上屆只有3人，本屆已大幅成長到11人！今年鄉鎮市長選戰，綠營彰化市、鹿港鎮、花壇鄉和溪州鄉和藍營芬園鄉、福興鄉、員林市、北斗鎮、田尾鄉、二林鎮、埔鹽鄉都面臨兩屆任滿，藍、綠競爭特別激烈。

黨內初選 就是一番激戰

鄉鎮市長選舉，藍、綠共有11位鄉鎮市長面臨兩屆任滿，雙方都勢在必得，兩黨內部出現多人爭提名，黨內初選就是一場激戰；尋求連任除和美、伸港、線西尚未出現對手外，也都全面臨強棒挑戰。

鄉鎮長選舉最特別在藍、綠雙方都出現空前參選大爆炸，民進黨彰化縣黨部2月5日到9日辦理參選登記，希望能在4月前完成整合工作；國民黨彰化縣黨部則要等中央作業要點公布，尚未公布時間表。

員林升格 誰入主受矚目

被視為一級戰區彰化市、員林市都面臨兩屆任滿，彰化市藍、綠多位強棒相爭不下，誰能獲得提名還很詭譎。員林市升格為市後，首度選市長，縣議員游振雄、市代會主席林錦泉爭國民黨提名；民進黨以縣議員陳秋蓉呼聲最高，是縣長魏明谷嫡系子弟兵，能否成為員林有史以來首位民進黨籍市長，各界都在關注。

民進黨執政鄉鎮市有彰化市、鹿港鎮、花壇鄉、秀水鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、芳苑鄉、田中鎮、社頭鄉與溪州鄉等11鄉鎮；彰化市、鹿港鎮、花壇鄉和溪州鄉都已兩屆任滿，藍、綠競爭激烈。

兵家必爭 個個摩拳擦掌

民進黨7名鄉鎮長尋求蟬聯都是綠營首任鄉鎮首長，肩負延續地方綠色執政使命；花壇鄉、秀水鄉、埔心鄉、社頭鄉等藍營摩拳擦掌，全準備「強棒出擊」。

國民黨執政的芬園鄉、福興鄉、和美鎮、伸港鄉、員林市、北斗鎮、田尾鄉、二林鎮、埔鹽鄉，除和美鎮、伸港鄉、田尾鄉拚連任，其他鄉鎮綠陣營亦都不放棄，員林提名幾乎確定，其餘尚未明朗。

(中國時報)

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