嘉縣一片綠油油 藍營找嘸人

2018年01月23日 04:10 中國時報 呂妍庭 、翁聖勳／嘉縣報導 、翁聖勳／嘉縣報導

辭議員轉任大林鎮代理鎮長的葉和平，已積極布局下屆鎮長選舉。（呂妍庭攝）

嘉義縣是少數綠色完全執政縣市，全縣18鄉鎮，僅大埔鄉、阿里山鄉為國民黨籍執政，義竹鄉、東石鄉屬泛藍，其餘一片綠油油，年底5合1選舉，有4鄉鎮面臨換血，2鄉鎮代理首長爭取真除，12位鄉鎮長尋求連任，對比民進黨陣營持續加溫，人才面臨嚴重斷層的國民黨一片靜悄悄，恐重演5年前找不到人上場的窘境。

人才陷斷層依然無解

嘉義縣海區8鄉鎮，除朴子市長王如經兩任屆滿，其餘7鄉鎮皆為現任首長拚連任，其中朴子市長繼任人選，現已有民進黨籍的代表會主席黃基全宣布參選，進入備戰狀態，另同黨的文化里長楊石旭也審慎思考是否一戰，至於國民黨上屆找嘸人，不得已徵召退休黨工上陣，結果今年截至目前為止，仍未聽聞有人要替黨出來一戰。

義竹鄉長上屆選舉，現任鄉長顏蔡淑惠與對手黃阿家僅263票差距，加上出身義竹鄉前農委會副主委翁章梁參加民進黨縣長初選，黃阿家重披戰袍對決顏蔡淑惠機率極高，至於水上鄉也傳出鄉代陳德榮有意挑戰現任鄉長劉敬祥，其餘東石、六腳、布袋、太保、鹿草尋求連任鄉鎮長，目前都處於暫無對手的樂觀局勢。

連任鄉鎮長局勢樂觀

山區民雄鄉、新港鄉、中埔鄉和番路鄉4位尋求連任的民進黨籍鄉長，因國民黨人才青黃不接，一時半刻推不出有力人選，連任機率高，由國民黨主政的阿里山鄉，至今未聽聞有人想挑戰現任杜力泉，較特別的是大埔鄉長黃國明兩任屆滿，但藍綠都沒人表態要選。

梅山鄉長劉宏文任期將滿，據聞將由現任祕書林俊謀披掛上陣，竹崎鄉因前鄉長王焜弘入監服刑，傳出縣議員曾亮哲、前鄉長溫良恭、前鄉民代表吳金輝和王焜弘胞弟王焜玄等地方人士欲參選爭出線，挑戰聲四起。

溪口鄉現由孫維聰代理鄉長，下屆鄉長人選，除孫維聰外，溪口旅北同鄉會副會長王梅蜂、鄉民代表蔡錦雯也在地方表態，連議員詹金繪都傳有意加入鄉長戰局。同樣由縣府派代人選代理的大林鎮長一職，代理鎮長葉和平篤定參選，鎮民代表陳春一和上屆落選的簡志偉也勤走基層爭取認同，另傳還有公職人員也想轉換跑道，挑戰者眾多。

因正值民進黨嘉義縣長初選期間，地方解讀畢竟母雞是誰還不知道，局勢不明朗下，此時表態不見得有利，估計要等初選結果出爐，各鄉鎮的局勢才會較為明朗。

(中國時報)