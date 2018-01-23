屏東市 藍綠縣議員保守提名

2018年01月23日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

國民黨籍議員唐玉琴（右一）與縣議員黃國安兒子黃明賢（坐右二），走入基層與民眾搏感情。

欲投入年底基層選舉的選將們，紛紛掛上看板、勤走基層，努力爭取曝光，屬於屏東縣議員第一選區的屏東市因是單一範圍，藍綠黨團為求慎重起見，都祭出限額提名策略，避免票源分散，擔心最後落得叫好不叫座局面。

民進黨屏東縣黨部主委李清聖指出，屏東縣議員第一選區情況特別，不同其他選區範圍涵蓋多個鄉鎮，第一選區僅限屏東市；民進黨1998年曾經嘗試全面開放，結果當時全軍覆沒，選況慘烈。

因此經執委會討論，今年決定沿用慣例，屏市選區將提名5男1女。此次包括現任議員李世斌、劉育豪、鍾明輝及蘇義峰等人欲爭取連任，屏東市民代表方一祥及李漢鐘尋求更上一層樓，屏縣府祕書鍾淑娟也有意捲土重來，目前傳出有6男、1女欲登記參選。

扣除婦女保障名額，6男恐將進入初選階段，為避免傷了和氣，多數人希望黨部能開放參選，但李清聖強調，歷史教訓就在不遠處，且上屆共提4男、1女，也僅有4人當選，一定要謹慎應戰，「不能太過樂觀」。

綠營本周完成登記

綠營縣黨部決定在這周完成登記，初選則在3月19日至22日選擇1日進行民調，黨員投票則在3月24日進行，屆時黨員投票占30％與民調70％，李清聖說，此屆目標將是保4、搶5，最終仍是希望全壘打。

國民黨對於屏東縣議員第一選區的戰略也與民進黨不謀而合，縣黨部主委廖婉汝指出，上屆選舉，此選區採開放策略，結果從原本的5席掉至3席，「票源明顯被分散了」。

藍營避免重蹈覆轍

為避免重蹈覆轍，地方黨部也瞄準5席目標，目前包括現任縣議員唐玉琴、陳美瓊外，黃國安有意由兒子黃明賢接班，目前已在基層走動，盼能獲得選民認同，同時提高知名度。另外包括省諮議員黃昌源、屏東市民代表陳哲蕙及前議員曾義雄都表態參選。

第一選區預計選出12人，除此之外，無黨籍的現任議員包括蔣家煌、張金文、林明順、張平原及蔣月惠都有一定民意基礎，屏東縣第一選區相信又將呈現風起雲湧且戰況激烈的局面。

(中國時報)