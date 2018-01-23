民進黨議員憂柯母雞打小雞

2018年01月23日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

民進黨2014年台北市議員選戰「全壘打」，提名27席全上，不過近2年中央施政惹議，黨內與台北市長柯文哲關係生變，連帶衝擊議員選情，又有「小綠」時代力量瓜分票源。黨內議員直言，這次處境很艱難，柯不僅難發揮母雞帶小雞作用，還可能會「打小雞」，基層反彈聲浪高，各區選票勢必往下降。

民進黨議員簡舒培認為，中央執政難免有包袱，那些既有利益的被受改革者，可能不再支持民進黨；不過這次最大問題仍在於「沒有母雞」，就算最後再與柯文哲整合，也難重現2014年合作的光景，黨內議員處境很尷尬，因為這隻母雞三不五時會打小雞，還可能去帶別家的小雞（指時代力量）。

她坦言，這次選舉民進黨不能再靠大環境，或寄望市長候選人帶動議員選情，最終還是要回歸地方經營。民進黨仍有基本盤，但這次選舉策略很重要，一定要考慮外在因素，提名席次不能過度樂觀，否則各區提名太多，加上時力瓜分選票，席次恐怕會掉得很誇張。

議員梁文傑則認為，這次黨內提名席次應和上屆差不多，幾乎是現任議員爭取連任，主要是看候選人表現，跟市長或中央執政關係不大，影響較大的反而是時力參選，預期每區至少會拉走8000票，因此配票很重要，若分配平均還能確保席次全上，若強弱有別，在當選邊緣的席次很容易被拉下。

一向主張黨內應推自己人的議員王世堅說，柯文哲施政那麼扯，連路人甲都看破他手腳，民進黨不該再被政治綁架，選舉不是只選輸贏，還要選理想、選是非，若黨中央仍決定與柯整合，堅持與魔鬼交易，最後引來支持者反彈，連議員都不投民進黨，那也只好認了。

(中國時報)