民進黨議員憂柯母雞打小雞

友善列印
中國時報
／台北報導

民進黨2014年台北市議員選戰「全壘打」，提名27席全上，不過近2年中央施政惹議，黨內與台北市長柯文哲關係生變，連帶衝擊議員選情，又有「小綠」時代力量瓜分票源。黨內議員直言，這次處境很艱難，柯不僅難發揮母雞帶小雞作用，還可能會「打小雞」，基層反彈聲浪高，各區選票勢必往下降。

民進黨議員簡舒培認為，中央執政難免有包袱，那些既有利益的被受改革者，可能不再支持民進黨；不過這次最大問題仍在於「沒有母雞」，就算最後再與柯文哲整合，也難重現2014年合作的光景，黨內議員處境很尷尬，因為這隻母雞三不五時會打小雞，還可能去帶別家的小雞（指時代力量）。

她坦言，這次選舉民進黨不能再靠大環境，或寄望市長候選人帶動議員選情，最終還是要回歸地方經營。民進黨仍有基本盤，但這次選舉策略很重要，一定要考慮外在因素，提名席次不能過度樂觀，否則各區提名太多，加上時力瓜分選票，席次恐怕會掉得很誇張。

議員梁文傑則認為，這次黨內提名席次應和上屆差不多，幾乎是現任議員爭取連任，主要是看候選人表現，跟市長或中央執政關係不大，影響較大的反而是時力參選，預期每區至少會拉走8000票，因此配票很重要，若分配平均還能確保席次全上，若強弱有別，在當選邊緣的席次很容易被拉下。

一向主張黨內應推自己人的議員王世堅說，柯文哲施政那麼扯，連路人甲都看破他手腳，民進黨不該再被政治綁架，選舉不是只選輸贏，還要選理想、選是非，若黨中央仍決定與柯整合，堅持與魔鬼交易，最後引來支持者反彈，連議員都不投民進黨，那也只好認了。

(中國時報)

屏東市 藍綠縣議員保守提名 服務有口碑 歐金獅捲土重來

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。