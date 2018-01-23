捲土重來 杜文中拚叫好也叫座

曾任竹北市民代表會副主席、代表的杜文中。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

曾任竹北市民代表會副主席、代表的杜文中，曾有過2次參選議員失利的紀錄，不過如同他在經營事業的大起大落，在沉澱數年後，決定重新出發，秉持服務熱忱，期望能爭取民眾認同，透過議員之職為選民服務。

杜文中曾經歷事業失敗，背負6、7千萬債務的壓力，後因竹北市的繁榮，讓他重新振起，也參選竹北市民代表，前後擔任過副主席、代表等職，他說，當時因竹北市而重新振作，因此也透過從政回饋鄉里。

不過杜文中另一個身分是資深的專業志工，他信仰基督教，也創立歡呼兒協會、天使之音等社福團體，長期幫助有呼吸障礙、需仰賴醫療儀器過活的孩子，或是具有聽覺障礙的孩童，協助他們可以透過醫療輔助成長，甚至取得教育權。

杜文中表示，他曾經歷過挫折，也重視教育和弱勢團體，長期投身志工服務，還包含新竹縣卓越志工服務協會，他也是新竹縣公寓大廈暨社區服務協會創辦人，協助民眾來竹北居住、置產所衍生的問題。

杜文中為國民黨籍，他說上屆議員競選以些微票數失利，是他人生第2個挫敗，他也曾思考是否「從此退下來」，但他在時間沉澱後，決定再出發，希望能擺脫「叫好不叫座」的選舉經驗，在沒有大型宗親會支持下，也期望能獲得選民支持，他不僅持續關注竹北市東區的產業發展、西區的精緻農業，包含竹北市的交通建設，例如未來的輕軌站結合公車網絡等，也期望能透過他的經驗，為年輕人找出路。

(中國時報)

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