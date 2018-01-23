搶寶座人才濟濟 小心翼翼

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中國時報
／彰化報導

鹿港鎮長黃振彥、福興鄉長粘禮淞，今年都兩屆滿，形成參選大爆炸。秀水鄉長民進黨梁禎祥尋求連任，藍營多人表態要挑戰，3鄉鎮藍、綠競爭都很激烈。

鹿港鎮長表態參選，國民黨有4人爭取提名、民進黨2人，人才濟濟，更得小心翼翼，屆時若無法成功整合，無異是將寶座給拱手讓人。

國民黨表態參選，有擔任公職32年許明輝，也是王惠美服務祕書，本屆參選縣長敗北捲土重來。許志宏是連任3屆代表，當過1屆副主席、2屆主席。施性鐘擔任過代表會副主席、議員。楊竣程是3屆議員，地方基層實力雄厚。

綠營最早表態是代表潘順良，鹿港鎮長的太太楊妙月也宣布要角逐鎮長，接續先生未完成鎮政。潘順良表示，規畫1年豈能突然放棄；楊妙月說，勤走基層，黃振彥是補選再連任只當6年，諸多鎮政推動中，有義務再戰。

福興鄉長國民黨粘禮淞也兩屆滿，各界看好4連霸議員林聖哲回鍋參選，但去年11月病逝，藍、綠重整旗鼓。藍營表態要參選有前公所祕書施有信，和在粘禮淞之前，當過兩屆鄉長的鄭金盛。民進黨將推出縣政顧問、企業界人士蔣煙燈出征。

秀水鄉長、民進黨梁禎祥替綠營首度拿下秀水鄉長寶座，積極尋求連任；國民黨有意挑戰，包括代表會主席陳文欽、代表鄭倫杰和參選過兩次鄉長失利的前公所主祕丁金山。未來藍、綠又是一場激戰。

(中國時報)

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