6人爭蟬聯 水林綠營將徵召

2018年01月23日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林沿海7鄉鎮長，綠營囊括5鄉鎮，包括台西、麥寮、北港、口湖、水林，只有東勢鄉長林維戊為國民黨籍、四湖鄉長蘇國瓏為無黨籍，民進黨在沿海深耕基層，國民黨若要翻盤，勢必要重整地方勢力並盡速培養接班人才。

7鄉鎮長除水林鄉長陳怡帆2任屆滿，其餘6人均有意尋求連任。民進黨籍台西鄉長趙瑞和因涉暴力討債案，2審遭判1年10個月，目前上訴中，可能影響選情，但趙認為遭迫害，堅持參選證明自身清白。

國民黨籍東勢鄉長林維戊，之前擔任鄉代會主席，在地方上經營多年，此次面臨民進黨籍現任縣議員張健福挑戰，張這幾年勤跑基層，展現強烈企圖心，加上政黨組織的奧援，雙方將有一番苦戰。

口湖鄉長林哲凌2016年9月補選勝出，終止民進黨2016年1月執政後基層補選9連敗紀錄，成為首名民進黨籍口湖鄉長。執政1年多來積極爭取地方建設，尋求中間選民支持，此次尋求連任，可能面臨縣議員蔡孟真的再次挑戰。

水林鄉長陳怡帆2任屆滿，民進黨傳出將徵召水林鄉前鄉代會主席許山埜，但還未確定，讓支持者相當心急，擔心整合過晚喪失先機；現任水林鄉農會總幹事洪丁仁則有意捲土重來，再戰鄉長寶座。

麥寮鄉長許忠富上任後與台塑六輕互動良好，爭取各種地方建設，以及持續辦理免費營養午餐與學雜費、意外險與喪葬補助等，各種福利讓鄉民相當有感，麥寮鄉人口也因此不斷增加，目前已突破4萬5000人，施政績效備受肯定，連任之路看好。

四湖鄉長蘇國瓏從社區理事長、鄉代會主席1步1腳印深耕地方，並以年輕人思維帶動鄉政活力，加上前縣議會議長蘇金煌、現任副議長蘇豪等蘇家班全力支持，目前穩紮穩打，信心十足。

北港鎮長張勝智，致力地方建設，配合縣政府與中央民代，陸續爭取天空廊道、北港滯洪池、北港文化中心、北辰路開闢等重大建設，深獲地方肯定，雖傳出前鎮長蕭永義有意出馬競選，但目前尚未明朗，仍待進一步確定。

(中國時報)