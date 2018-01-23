現任老將強勢 新秀來勢洶洶

國民黨籍議員何春美挑戰10連霸，絲毫不敢大意。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

屏東縣議員第二選區涵蓋長治、麟洛、里港、九如、鹽埔及高樹等屏北鄉鎮，8席議員中藍綠各分占3席，另有2席無黨籍，幾乎都是議員連任多屆，或鄉長屆滿轉任的沙場老將，面對可能的新勢力挑戰，現任雖實力堅強卻也顯得小心翼翼。

此區民進黨籍包括現任副議長江維屏、陳明達及吳亮慶，國民黨有何春美、鄭雙銓與宋麗華，加上無黨籍尤慶賀、盧文瑞；傳出國民黨籍前議員王景山有意再次出馬角逐，加上長治鄉長許玉秀2任屆滿，將轉換跑道，投入議員選舉，另民進黨也傳出有執委已經領表。

第二選區以何春美連任9屆縣議員最為資深，但問鼎9連任時以些微差距飲恨，最後因民進黨籍陳芳琍因案下台後，依婦女保障名額順利等到遞補機會，完成9連霸之路，此次邁向連任10屆，有著上次經驗、這回絲毫不敢大意。

且許玉秀有意投入此區議員選舉，加上地方傳聞有另一選區女議員考慮換區參選，加上現任宋麗華，將呈現婦女保障名額4搶2局面；但稍早該名女議員否認傳聞，強調仍會在既定選區登記，不過現在稍有消息，都會牽一髮動全身。

至於尤慶賀、吳亮慶及江維屏同樣是連任多屆的資深議員，鄭雙銓及盧文瑞則分別由鹽埔鄉長、里港鄉長成功轉換跑道，各有雄厚的基層實力與派系基礎，至於陳明達首屆議員任內，展現新人活力，能見度高且服務到位，同時累積不少政治人脈。

目前包括王景山確定投入選戰，另有一民進黨執委已經領表，這周將是黨內登記截止日，等於這周過後選情將會更加明朗。熟知地方政治生態的人士強調，此區看似單純，私下卻派系拉扯嚴重，一有消息就會影響整個選盤，動靜間都將攪亂一池春水。

(中國時報)

6人爭蟬聯 水林綠營將徵召 馬郝聯盟子弟兵 重振藍士氣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。