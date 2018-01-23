馬郝聯盟子弟兵 重振藍士氣

2018年01月23日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

有「松山鄧麗君」之稱的徐巧芯，近來積極在松山、信義區拜票，頗受民眾歡迎。（翻攝自臉書）

國民黨力拚重返執政，年底議員選戰被認為是生死存亡關鍵，前總統馬英九及副主席郝龍斌，2位前後任台北市長籌組「馬郝聯盟」，共推形象清新的子弟兵，布局青年議員候選人出征，要藉此重振藍軍士氣。

黨內人士指出，馬、郝曾替國民黨在首都締造執政16年的神話，就算都已卸任，但2人在北市仍有深厚人脈，面對2018選戰，馬郝若合體進攻，國民黨要收復失土是相當有希望。

馬郝聯盟目前推出4名議員參選人，包括被歸為馬英九嫡系、有「松山鄧麗君」之稱的徐巧芯，她除了是馬英九卸任元首辦公室發言人外，也是郝龍斌松山信義辦公室主任，近來積極在松山、信義區拜票，頗受歡迎，也可見她推出「為外出打拚的您加油」看版高掛街頭。

由主播轉任黨發言人的鍾沛君被認為是馬嫡系子弟兵，將參選大安、文山區議員，亮眼外型與媒體豐富經驗，被視為是重量級新人，鍾沛君的父親是台北市前民政局長、國民黨台北市黨部前主委鍾則良。

郝龍斌的子弟兵則有辦公室主任游淑慧，搶攻內湖、南港區議員，她打出「最專業新人」要守住轉任立委的李彥秀留下的議員席次，讓「港湖慧更好」。

此外，郝龍斌故鄉的士林、北投區議員，郝龍斌辦公室協調上屆曾參選內湖、南港議員的黃子哲轉戰，黃打出「政治職人專注為您」，要以政治評論員發揮議題的能力與選戰經驗，為藍營多拿下1席士北議員席次，黃現在也是郝龍斌士北服務處主任。

(中國時報)