馬郝聯盟子弟兵 重振藍士氣

前市長郝龍斌子弟兵游淑慧（左）搶攻內湖、南港區市議員，要讓「港湖慧更好」。（翻攝自臉書）

友善列印
中國時報
／台北報導
有「松山鄧麗君」之稱的徐巧芯，近來積極在松山、信義區拜票，頗受民眾歡迎。（翻攝自臉書）

國民黨力拚重返執政，年底議員選戰被認為是生死存亡關鍵，前總統馬英九及副主席郝龍斌，2位前後任台北市長籌組「馬郝聯盟」，共推形象清新的子弟兵，布局青年議員候選人出征，要藉此重振藍軍士氣。

黨內人士指出，馬、郝曾替國民黨在首都締造執政16年的神話，就算都已卸任，但2人在北市仍有深厚人脈，面對2018選戰，馬郝若合體進攻，國民黨要收復失土是相當有希望。

馬郝聯盟目前推出4名議員參選人，包括被歸為馬英九嫡系、有「松山鄧麗君」之稱的徐巧芯，她除了是馬英九卸任元首辦公室發言人外，也是郝龍斌松山信義辦公室主任，近來積極在松山、信義區拜票，頗受歡迎，也可見她推出「為外出打拚的您加油」看版高掛街頭。

由主播轉任黨發言人的鍾沛君被認為是馬嫡系子弟兵，將參選大安、文山區議員，亮眼外型與媒體豐富經驗，被視為是重量級新人，鍾沛君的父親是台北市前民政局長、國民黨台北市黨部前主委鍾則良。

郝龍斌的子弟兵則有辦公室主任游淑慧，搶攻內湖、南港區議員，她打出「最專業新人」要守住轉任立委的李彥秀留下的議員席次，讓「港湖慧更好」。

此外，郝龍斌故鄉的士林、北投區議員，郝龍斌辦公室協調上屆曾參選內湖、南港議員的黃子哲轉戰，黃打出「政治職人專注為您」，要以政治評論員發揮議題的能力與選戰經驗，為藍營多拿下1席士北議員席次，黃現在也是郝龍斌士北服務處主任。

(中國時報)

現任老將強勢 新秀來勢洶洶 基層勸進 廖裕德仍陷長考

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。