基層勸進 廖裕德仍陷長考

2018年01月23日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

廖裕德於台北縣時代擔任4屆縣議員，升格新北市後也連續當選2屆市議員，後因故解職；第3屆市議員選舉年底將至，多位老將早已宣布參選，地方支持者雖多次勸進，但廖裕德因辦學、農會事務繁重之故，現仍陷入長考。

廖裕德說，從政30以來，議員是縣市政府最有效的制衡力量，這股力量，憑藉的只有議員本身的專業。

他舉例，以他長年辦學的專業與經驗，教育界人士提出的困境，他都能了解。目前教育問題面臨的困境就是少子化，學校多如牛毛卻招不到學生，後果就是各校炒短線搶學生，政府必須有魄力從節制學校數量、提升教育品質的根本問題改善，才能將危機化做轉機。

一向以無黨籍身分參選的廖裕德說，無黨籍在選戰上的生存空間十分有限，沒有政黨的奧援，唯有更努力、紮實的去經營和服務地方，才能獲得選民的認同。其實地方各界都期待未來不再是只有藍綠惡鬥，而是需要了解地方需要、真正為地方做事的民意代表。

廖裕德不諱言說，近來確實有部分教育、農會界的支持者鼓勵他復出參選，他也很願意提供自身的經驗和所長，為新北市貢獻心力，但目前學校與農會的事務繁重，他一向秉持既然要做，就要做好的理念，不希望草率決定而顧此失彼，待全方面考量後才會決定。

(中國時報)