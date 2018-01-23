謝立功辦義剪 介文汲提港區異見

國民黨基隆市長初選參選人謝立功到松濤老人養護中心義剪，拋出「金銀政策」。（張穎齊翻攝）

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中國時報
╱基隆報導
國民黨基隆市長初選參選人介文汲認為，應該先整建基隆各處重要觀光景點，才是當務之急。（介文汲提供）

國民黨基隆市長初選民調即將在25至27日登場，預計28日結果出爐，初選參選人形成謝立功、宋瑋莉、介文汲等三強相爭局面。謝於22日前往老人機構舉辦義剪活動，同時還提出改善老幼照護的「金銀政策」；介文汲則是對基隆港貨櫃場及軍港西遷有「異見」，認為應該先規畫周邊觀光景點，才能提振港區；宋22日則無公開行程。

謝立功22日上午率領著許多新住民設計師組成的「義剪列車」，到訪私立松濤老人養護中心，同時也請到網紅「老虎狗」與崇右影藝科大學生共同參與義剪活動，替長輩剪髮、剪指甲，與長輩同樂過早年。

他在活動中拋出「金銀政策-從生養到養生全面照護」政見，並表示「金-生養」指的是大家常說的「金」孫，希望改善出更完整的公托育兒機構、以及安全的室內親子運動環境，以及生育及教育的全面補助。

謝說，「銀-養生」則是指「銀」髮族相關的政策，像是利用公有土地開辦低負載複合式銀髮園區，容積率分享周邊社區，另可推出銀髮養護保險，讓退休生活更有保障。

介文汲則表示，市府為因應郵輪客的觀光效益，計畫將東岸的貨櫃場及軍港遷至西岸，打造郵輪停泊專區，但他認為，貿然遷移會讓貨櫃的整體營運產生負面影響，建議應先盡速整修各處觀光景點，才是當務之急。

(中國時報)

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