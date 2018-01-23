余筱菁 用同理心為弱勢發聲

38歲的余筱菁是今年竹東、五峰地區議員參選人。（余筱菁提供）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

38歲的余筱菁是今年竹東、五峰地區議員參選人，不少人聽聞她要投身議員選戰，紛紛詢問：「她是誰？」雖然知名度仍不高，但余筱菁在2014年曾代表樹黨在台北市參選過南港內湖地區議員，這次回鄉以無黨籍身分參選，希望能鬆動新竹地區議員版圖。

東海大學音樂研究所畢業的余筱菁從事音樂教學多年，但她積極參與社會運動，包括護樹、反核、環保等議題，甚至用自己的音樂專長來為流浪動物請命，也因為身障者的身分，她特別關懷弱勢團體，希望能跳下來為弱勢發聲。

由於知名度仍不高，余筱菁在各黨派還未正式推出人選之前，已開始掃街拜訪，她每周末到竹東中央市場、夜市沿街發名片，希望多多露臉爭取鄉親認識她的機會，她自承並非握個手就能增加投票率，只希望一步一腳印的努力被看見。

「要談做得到政策。」余筱菁目前列出4項政見規畫，包括讓議會透明、復育客語、關懷弱勢、保障勞權，她尤其想推動議會直播，讓所有鄉親透過網站這個親民便捷的管道，看到議員們在為人民做什麼，並保留所有議會紀錄，增加議會透明度。

「大家想看到改變！」余筱菁認為，新竹的人口呈現正成長，光是竹東地區就有不少外地移入的青年世代，讓政治生態與時俱進。余筱菁表示，自己非政治世家出身，無黨籍、無包袱，投身選戰只為民意，希望青年世代蓄積多年的能量，能在這場選戰中一鳴驚人。

(中國時報)

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