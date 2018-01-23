員林市長之爭 藍分裂綠團結

2018年01月23日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

連任四屆縣議員的老將游振雄可能代表藍軍出馬角逐員林市長寶座。（本報資料照片）

員林區三鄉鎮市首長選舉，以員林市最熱鬧，現任市長張錦昆任期屆滿將轉戰立委，藍綠皆有縣議員早表態參選，尋求連任的永靖鄉長詹木根，在綠營禮讓下、國民黨要提名誰角逐備受關注，大村鄉在遲遲無人表態挑戰下，現任鄉長游盛連任之路形同穩操勝算。

首次員林「市長」之爭，呈現「分裂藍軍對抗團結綠軍」局面；綠營早站穩腳步，確定推出縣長魏明谷、立委陳素月陣營的嫡系子弟兵縣議員陳秋蓉出線，早在民進黨彰縣選對會正式公開提名人選前就底定。

陳秋蓉曾任一屆員林鎮民代表和本屆縣議員，年輕有活力，形象十分親民。

泛藍陣營尚待整合，除連任四屆的議會老將游振雄表態參選，56歲的他是彰化農田水利會資深會員與幹部；新生代縣議員劉惠娟、曹嘉豪被點名是可能人選。曹表示將續留議會、劉則仍在積極評估；市代會主席林錦泉亦表態會登記參選到底，若無法協調勢必影響氣勢且瓜分票源。

無黨籍的永靖鄉長詹木根尋求連任，對手是誰仍渾沌未明？民進黨刻意禮讓下，國民黨提名人選備受關注。因案解職的前鄉長江吉存、鄉農會總幹事林秀惠夫婿邱芳銘，地方都盛傳有意參選，當事人皆未曾公開表態，農曆年後較明朗。

大村鄉無黨籍鄉長游盛連任之路更為穩定，檯面上藍綠陣營都還找不到人選挑戰；地方戲稱，不論藍綠若想挑戰游盛，恐怕只有請前鄉民代表許美珍出馬，否則若非鄉長夫人要選，鄉長當仁不讓。

(中國時報)