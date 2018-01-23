西螺參選爆炸 崙背兄弟鬩牆

2018年01月23日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

本屆雲林縣議員多人欲轉換跑道參選鄉鎮市長，擬參選斗六市長的有林岳璋（第三排左一）、林聖爵（第三排左三）；張健福（第三排右一）擬選東勢鄉長；蕭澤梧（第二排右二）堅持回鍋參選西螺鎮長；蔡孟真（第一排右二）也可能再次參選口湖鄉長。（周麗蘭攝）

2018鄉鎮市長選舉，雲林縣20鄉鎮市以斗六市選舉人數全縣最多，歷來搭配縣長選舉都是藍綠必爭之位，但民進黨迄今無人表態，同屬縣議會誠信黨團的縣議員林聖爵、林岳璋都積極爭取支持中；西螺鎮長選舉則是空前激烈，傳出有參選意願的已達5人。

斗六市長謝淑亞年底卸任，國民黨斗六市黨部主委、縣議員林聖爵積極備戰，雖然一度傳出參選意願不強，但隨著國民黨不分區立委張麗善有意再參選縣長，他投入市長選舉與她搭配競選的可能性極高。

無黨籍縣議員林岳璋擔任過兩任市代表，他參與救難協會多年，交遊廣闊，支持者藍綠皆有，風評不錯。民進黨此次無人登記參選，外傳曾徵詢林岳璋是否入黨接受徵召，但他婉拒，民進黨應該會徵召1人參選，或支持非國民黨籍人選。

西螺鎮長選舉可能是20鄉鎮市長選舉競爭最激烈，傳出有參選意願的已5人，包括尋求連任的鎮長鄭玲惠；現任議員、前鎮長蕭澤梧；國民黨西螺鎮黨部主委、前縣議員蔡德福；泛藍陣營還有西螺鎮代會主席鍾任明；立委張麗善西螺區秘書、前鎮代會副主席蕭德恕。

鄭玲惠面臨內憂外患多方挑戰，同黨蕭澤梧表明參選到底，有被開除黨籍最壞打算，但民進黨雲林縣黨部宣布現任者優先，已提名鄭玲惠。下屆西螺鎮長選舉，藍綠陣營都多人躍躍欲試，目前勤跑基層試水溫，勝負難料。

崙背鄉長李永茂將卸任，藍、綠都有人挑戰，前鄉長、現任雲林縣肉品市場董事長李泓儀與鄉代表洪如萍登記民進黨內初選，日前電話民調出爐，李泓儀勝出。

前鄉長、前縣議員、現任國民黨崙背鄉黨部主委李合同也將投入選戰，值得一提的是，李合同與李泓儀不僅是前後任鄉長，也是堂兄弟，兩人將面臨堂兄弟鬩牆之戰。

莿桐鄉長廖秋蓉、林內鄉長張維崢、二崙鄉長鍾福助尋求連任，目前選情穩定。

(中國時報)