內埔、潮州人口多 竹田、新埤兵家必爭

屏東縣第三選區現任議員黃建溢（左）、潘長成（右）有意尋求連任。（潘建志攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

屏東縣議員第三選區應選10名，是僅次於屏東市席次第2多的選舉區，包括內埔、竹田、萬巒、潮州、新埤、枋寮6鄉鎮，其中內埔、潮州是屏東縣人口第2、第3多的行政區，相對重要；竹田、新埤過去多無候選人出馬，是兵家必爭之地。

現任10名縣議員有5名國民黨籍，林郁虹、許馨勻、王志豐、徐榮耀、劉淼松；3名民進黨籍，黃建溢、曾福金、潘淑真；1名台聯籍潘長成、1名無黨籍陳志成。依地域區分，有4名內埔籍、3名潮州籍、3名枋寮籍。

內埔是縣內人口第2多行政區，過去多有4名議員，但人口流失速度太快，已由最高峰6萬3千多降至5萬4千多，未來能否維持4名議員仍待觀察。潮州則是人口第3多，不過因外來人口也多，常成為其他鄉候選人搶票對象，但也能維持3名議員。

枋寮人口雖少，只有2萬4千多，但因為枋寮人實在「太會選舉」，常撈過界到潮州、新埤挖票，過去多能維持3名議員，最多甚至達4名。竹田和新埤則因人口太少，過去多沒有鄉內候選人出馬，只能為人作嫁。

今年底選舉，曾福金已宣布角逐內埔鄉長，若通過黨內初選，空出位子有可能由現任內埔鄉長利八魁出馬競爭；另外3名內埔籍議員潘長成、徐榮耀、潘淑真仍繼續尋求連任。

潮州籍議員王志豐因卡到議長賄選案，能不能出線仍待判決結果，其他2名議員林郁虹、許馨勻將繼繼參選；鎮長洪明江將卸任，有意願改選議員；前議員潘連周亦有意再度參選，兩人是否投入選戰仍待最後評估。枋寮鄉3名議員黃建溢、陳志成、劉淼松都會尋求連任。

(中國時報)

西螺參選爆炸 崙背兄弟鬩牆 空降PK陸戰 各有不同壓力

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。