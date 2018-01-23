內埔、潮州人口多 竹田、新埤兵家必爭

2018年01月23日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣議員第三選區應選10名，是僅次於屏東市席次第2多的選舉區，包括內埔、竹田、萬巒、潮州、新埤、枋寮6鄉鎮，其中內埔、潮州是屏東縣人口第2、第3多的行政區，相對重要；竹田、新埤過去多無候選人出馬，是兵家必爭之地。

現任10名縣議員有5名國民黨籍，林郁虹、許馨勻、王志豐、徐榮耀、劉淼松；3名民進黨籍，黃建溢、曾福金、潘淑真；1名台聯籍潘長成、1名無黨籍陳志成。依地域區分，有4名內埔籍、3名潮州籍、3名枋寮籍。

內埔是縣內人口第2多行政區，過去多有4名議員，但人口流失速度太快，已由最高峰6萬3千多降至5萬4千多，未來能否維持4名議員仍待觀察。潮州則是人口第3多，不過因外來人口也多，常成為其他鄉候選人搶票對象，但也能維持3名議員。

枋寮人口雖少，只有2萬4千多，但因為枋寮人實在「太會選舉」，常撈過界到潮州、新埤挖票，過去多能維持3名議員，最多甚至達4名。竹田和新埤則因人口太少，過去多沒有鄉內候選人出馬，只能為人作嫁。

今年底選舉，曾福金已宣布角逐內埔鄉長，若通過黨內初選，空出位子有可能由現任內埔鄉長利八魁出馬競爭；另外3名內埔籍議員潘長成、徐榮耀、潘淑真仍繼續尋求連任。

潮州籍議員王志豐因卡到議長賄選案，能不能出線仍待判決結果，其他2名議員林郁虹、許馨勻將繼繼參選；鎮長洪明江將卸任，有意願改選議員；前議員潘連周亦有意再度參選，兩人是否投入選戰仍待最後評估。枋寮鄉3名議員黃建溢、陳志成、劉淼松都會尋求連任。

(中國時報)