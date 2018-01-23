三峽土地婆 王明麗再戰一次

2018年01月23日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／新北報導 ／新北報導

上屆以84票差距屈居落選頭的前新北市議員王明麗，選舉結束後不改「雞婆」性格，地方哪裡有事就去哪，加上服務處就位於三峽公有市場旁，民眾有事沒事就往她家跑，如今地方土地婆決定奮起，再戰一役，繼續鎮守三峽！

65歲王明麗為家中長女，年幼時父親在823炮戰時重傷殘疾，專科畢業後即赴桃園染布工廠上班，一肩扛起家中經濟重擔，26歲那年因母親要求，返鄉投身政治，從鎮民代表、縣議員到市議員，深耕在地超過30年，被譽為地方土地婆。

王明麗笑說，那時在染布工廠月薪1萬8，薪水比鎮長還高，被母親拐回來參選鎮民代表，選上才發現每月薪資只有1000元，那時公定價紅包360元、白包300元，每個月幾乎都靠母親資助才能過活。

王明麗自豪曾突破三峽市議員無法連任的魔咒，連續當選四屆縣議員，王明麗自稱單身貴族，笑說「真的是把青春都奉獻給政治了」。

85歲王母說，以前家裡在賣煤炭，因為地方全都是凹凸不平的產業道路，煤炭邊載邊掉，到了目的地煤炭也少了一半，加上不少居民反映小鄉鎮建設少，才會希望王明麗從政，為地方爭取建設。

「三峽沒有市議員，發展幾乎停擺！」王明麗指出，以前當市議員時掌握配合款，幾乎月月都有活動，如今三峽沒市議員等同市政孤兒，不但重大硬體建設停滯，地方社團也被逼得要向其他議員低頭討補助。

好友黃玉蘭表示，王個性急公好義、古道熱腸，但也因此讓外人誤會遭受罵名，期盼她能夠做自己，放膽繼續為地方打拚！

(中國時報)