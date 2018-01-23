三峽土地婆 王明麗再戰一次

前市議員王明麗上屆屈居落選頭，今年母親支持她再戰一次。（吳堂靖攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

上屆以84票差距屈居落選頭的前新北市議員王明麗，選舉結束後不改「雞婆」性格，地方哪裡有事就去哪，加上服務處就位於三峽公有市場旁，民眾有事沒事就往她家跑，如今地方土地婆決定奮起，再戰一役，繼續鎮守三峽！

65歲王明麗為家中長女，年幼時父親在823炮戰時重傷殘疾，專科畢業後即赴桃園染布工廠上班，一肩扛起家中經濟重擔，26歲那年因母親要求，返鄉投身政治，從鎮民代表、縣議員到市議員，深耕在地超過30年，被譽為地方土地婆。

王明麗笑說，那時在染布工廠月薪1萬8，薪水比鎮長還高，被母親拐回來參選鎮民代表，選上才發現每月薪資只有1000元，那時公定價紅包360元、白包300元，每個月幾乎都靠母親資助才能過活。

王明麗自豪曾突破三峽市議員無法連任的魔咒，連續當選四屆縣議員，王明麗自稱單身貴族，笑說「真的是把青春都奉獻給政治了」。

85歲王母說，以前家裡在賣煤炭，因為地方全都是凹凸不平的產業道路，煤炭邊載邊掉，到了目的地煤炭也少了一半，加上不少居民反映小鄉鎮建設少，才會希望王明麗從政，為地方爭取建設。

「三峽沒有市議員，發展幾乎停擺！」王明麗指出，以前當市議員時掌握配合款，幾乎月月都有活動，如今三峽沒市議員等同市政孤兒，不但重大硬體建設停滯，地方社團也被逼得要向其他議員低頭討補助。

好友黃玉蘭表示，王個性急公好義、古道熱腸，但也因此讓外人誤會遭受罵名，期盼她能夠做自己，放膽繼續為地方打拚！

(中國時報)

空降PK陸戰 各有不同壓力 深耕地方藍綠政二代出頭

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。