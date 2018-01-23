深耕地方藍綠政二代出頭

藍營和綠營各有兩名現任市議員退休，其中韓良圻之子韓世昱（右起）、鄭林清良的女兒鄭愷玲，和前市長林水木與立委徐少萍兒子林沛祥、前基隆市長兒子張淵翔皆表態參選年底基隆市議員。（李其樺攝）

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中國時報
／基隆報導

衝刺年底市議員選舉，基隆市藍綠的政二代都搶出頭，國民黨方面有前市長張通榮兒子張淵翔、前市長林水木與立委徐少萍之子林沛祥、議員鄭林清良女兒鄭愷玲、議員韓良圻兒子韓世昱等，共4人都表態參選；民進黨方面目前已知表態有議員張錦煌兒子張秉鈞、議員施世明兒子施偉政等2人。

藍營在信義區、中正區和安樂區3個選區分別有新人要出來競選，信義區方面，現任議員韓良圻今年退休，由擔任服務處助理的兒子韓世煜出來競選，韓世昱跟隨父親在地方服務多年，加上年輕形象佳，要接班難度不大。

中正區方面，前基隆市長張通榮的兒子，擔任兩屆長潭里長，2014年競選中正區議員失利，但是憑著父子兩代在中正區深耕的厚實基層實力，此次捲土重來。

同樣參選安樂區的林沛祥綽號「小林老師」，在網路上擁有高人氣和知名度；鄭愷玲為市議員鄭林清娘的女兒，鄭林清良在安樂區連任八屆，鄭愷玲參選希望延續媽媽在地方優良服務。

綠營中山區現任兩名市議員施世明、張錦煌將退休，兒子施偉政和張秉鈞表態參選市議員，現年37歲的施偉政在父親施世明服務處擔任助理14年，他希望用年輕人的思維參與市政。同樣37歲的張秉鈞2016年在民進黨中央黨部社會運動部任職，張秉鈞表示，希望努力讓家鄉變得更好。

(中國時報)

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