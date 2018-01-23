汽修黑手羅聰賢 參選回饋新埔

新竹縣新埔鎮民羅聰賢（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣新埔鎮民羅聰賢長期關心政治，今年他首度參選新埔鎮選區的新竹縣議員，羅聰賢長期在地方走動，加入民進黨亦有20多年時間，儘管新埔鎮選區的議員戰況激烈，他還是期盼能為黨出征。

羅聰賢自幼家中務農，少年時代不顧父親建議，自行到台北讀書找出路，他說，在1970年代，他發現機車數量逐漸超越腳踏車，汽車也開始逐漸興起，因此毅然放棄原先就讀的紡織科系，自此投身汽車領域，以復古車、零件行銷全世界的合擎公司，即是他的家族事業。

在事業有成之後，羅聰賢不忘回饋家鄉，他長期資助弱勢，無論送米、或是物資，他也是台灣急難救護協會成員、新竹縣及新埔鎮羅姓宗親會理事、理事長，同時也擔任新埔鎮調解委員、農會理事，協助弱勢少不了他的身影。

羅聰賢說，過去他不分黨派支持理念相同的從政者，希望政治人物當選後，能為家鄉帶來變化，不過他也發現，支持者當選後，家鄉依舊沒有動靜。他4年前開始擔任民進黨新竹縣新埔鎮黨部主任，在總統大選期間，積極奔走爭取票源，總統選舉、政黨票在新埔鎮皆有亮眼成績。羅聰賢說，他原先並未考慮參選，但黨部、黨中央希望新竹縣各鄉鎮能都有1席議員代表黨參選，因此他考慮再三，才決定披上民進黨戰袍出征。

不過新埔鎮選區競爭激烈，除了現任議員都有意連任外，也有鎮民代表、前議員等約7人要爭取2席議員之位，羅聰賢說，他以新埔鎮黨部主任一職，已為地方爭取到不少資源，期望未來當選議員，能爭取到更多，用以建設他熱愛的家鄉。

(中國時報)

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