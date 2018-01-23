強棒相爭 是否鬩牆成關鍵

今年選舉，彰化市長競爭特激烈，議員賴岸璋（左一）、張東正（左二）、林世賢（右一），經常同時出席在各種活動，縣長魏明谷旁經常看到站著3人，傳遞參選決心，爭取支持。

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中國時報
／彰化報導
當過彰化市長、立委的陳杰，幾經長考，決心爭取國民黨提名，回鍋競逐彰化市長。（吳敏菁攝）

彰化市、芬園鄉、花壇鄉都面臨鄉鎮市長兩屆到任，藍、綠多人競逐的局面！彰化市是行政、文教中心、人口最多，藍、綠視為一級戰區，誰拔得頭籌具指標性意義；但藍、綠內部同樣碰上強棒相爭，是否造成分裂是觀戰關鍵。

彰化市長邱建富代表民進黨首次攻下市長寶座，兩屆將滿延續綠色執政，綠營視為首要之務；議員賴岸璋、林世賢早在1、2年前開始布局，彼此相爭不下。

賴岸璋連任4屆議員；林世賢只當過1屆議員，本屆就奪最高票，兩人當選議員後都有意轉戰立委，目前都望向彰化市長。

國民黨最早表態參選是連任3屆的張東正、太太陳銌銌擔任市民代表；前市長陳杰動向頻受關注，當國民黨提名王惠美後，陳杰角逐市長正式浮出檯面。

陳杰當過市代、議員、彰化市長、3屆立委、全國總工會理事長，弟弟溫國銘接棒當過2屆彰化市長，太太陳蔣秀美是現任彰化縣議員、姪女溫芝樺是市民代表。藍營現任彰化市黨部主任林士聖也在評估中。

芬園鄉長國民黨洪慶章兩屆任滿，連任6屆縣議員曾世勇決心投入選戰；民進黨推出年輕的林世明出征，林是立委林淑芬胞弟，芬園藍、綠勢均力敵。

花壇鄉長、民進黨李成濟也兩屆滿！藍營有李岳珉、顧勝敏爭取提名，李岳珉是鄉代；醫師顧勝敏來頭不小，父親是前代會主席顧金土、母親是縣議員顧黃水花、姊姊是花壇鄉農會總幹事顧碧琪。

民進黨是代表會主席賴世祥和花壇社區理事長、也是立委黃秀芳助理陳振欽爭取黨提名。無黨參選還有北口社區理事長曾文彬和檳榔攤業者葉清裕。

(中國時報)

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