綠古坑、大埤人選出爐 藍選情渾沌

2018年01月23日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

民進黨雲林縣鄉鎮黨內初選逐日舉行，已知古坑鄉長由黃意玲尋求連任、大埤鄉陳大松出線，尚在民調的包括斗南鎮及虎尾鎮，土庫、褒忠與元長卻無人登記。藍營方面，褒忠鄉婦女會理事長黃麗花已正式表態，其餘鄉鎮可望在縣長人選確定後明朗。

民進黨鄉鎮市長黨內初選競爭最激烈的是大埤鄉，共有現任兩位鄉代表黃江河與陳大松、雲林縣長李進勇祕書王豐吉等3人，最後陳大松勝出。曾擔任過大埤鄉長的縣議員陳樹吉原是藍軍熱門選將，然因陳大松是其胞兄，回鍋再選鄉長的可能性大減，導致藍軍迄今未有明朗人選。

斗南鎮民進黨老將對上新人，現任議員吳滄得將轉換跑道，挑戰現任鎮長張勝雄女兒張曉菁，22日晚民調，到底誰擎綠旗，近日分曉。現任鎮代會主席沈暉勛被認為是藍軍代表，值得一提的是，他曾短暫加入民進黨又退黨，預料可能以無黨籍參選。前代表會主席黃張寶蓮也有人勸進。

民進黨古坑鄉長黃意玲尋求連任，傳出的對手有現任代表會主席鄭和義、代表葉和源與賴嘉濱，以及田心村長劉天喜。賴嘉濱是斗六區議員賴淑娞的姪子。

民進黨虎尾鎮只有前議員林新丁登記，相對藍營鎮代會主席丁學忠雖早就磨刀霍霍，蓄勢待發。此外本屆落選的前監委陳錫章兒子陳威成有意捲土重來，陳是雲林水利會長林文瑞的表弟。

土庫、褒忠及元長民進黨都無人登記，縣黨部將進行第二階段初選登記作業，擬遊說適合人選掌綠旗。土庫鎮代會主席王錦文呼聲高；元長山內國小校護李明明父親李水詰是前元長鄉農會總幹事，被認為有基層基礎。褒忠新湖村長許峰瑞已表態要參選。

黃麗花是目前全縣第一個正式宣布投入鄉鎮市長選戰的藍軍戰士，將參選褒忠鄉長，元長鄉代會主席李榮章有意轉戰鄉長，他是前鄉長李志成兒子。土庫鎮長陳慶助爭取連任，因此連國民黨和無黨籍都未有鮮明挑戰者，但議員王士壬和此屆敗北的縣府退休主管張聰明都曾被討論過。

(中國時報)