張榮志未表態 陳文弘、李志偉拚連任

屏縣第六選區現任民進黨籍議員陳文弘（右二）、李志偉（左一），表態要繼續參選挑戰連任。（謝佳潾攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導
盧玟欣（右四）為參選屏縣第六選區議員，已辭去國民黨恆春黨部執行長。（盧玟欣提供）

屏東縣第六選區有3議員席次，現任議員為國民黨籍張榮志和民進黨籍陳文弘、李志偉，目前後2位表態參選連任，張則指出先將漁會整頓好再說，不過同黨的盧玟欣、陳進義、曾瓊慧已表態參選，且堅稱參選到底。

第六選區（恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉）的藍綠配置變化不定，從最先1藍1綠1無，到近年2藍1綠、2綠2藍都有出現過，當中檯面上的就屬張榮志連任最久，至今蟬聯4屆，但此次他對於是否再參選連任，持保守態度。

國民黨老議員雖不表態，但曾任議員的曾瓊慧、曾任鎮代的陳進義、及為參選辭去國民黨恆春黨部執行長的盧玟欣，都已表態參選，且堅稱參選到底。

曾瓊慧說，她會繼續為民服務，不管黨內提名與否，且父親也曾是滿州鄉的議員，她希望能與父親一樣一直服務鄉親，而目前她雖沒有任何職務，但也持續在從事服務工作，不管以前、現在、未來都會這樣做；陳進義也說，為了將服務的品質、層級再提升，他絕對參選議員，這樣才能為民眾做更多事。

盧玟欣則是從國、高中時就有從政願景，在政治研究所畢業後即返恆春半島服務，她說今年雖僅31歲，但有絕對的熱忱及信心服務故鄉，且現在已辭掉執行長一職，將全力投入選戰。恆春鎮內已可見到盧玟欣的競選招牌。

同民進黨又同是初次參選即當選的陳文弘、李志偉，也表態要繼續參選挑戰連第二任，李志偉22日已到縣黨部登記參選，他說，他會為了地方更努力打拼、為民眾爭取更好的服務；陳文弘則說，將在26日黨內登記結束前前往登記，他還要繼續與墾管處「車拚」，為居民爭取權利。

(中國時報)

綠古坑、大埤人選出爐 藍選情渾… 藍至少提33席搶過半 綠拚全壘打

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。