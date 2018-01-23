張榮志未表態 陳文弘、李志偉拚連任

2018年01月23日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

盧玟欣（右四）為參選屏縣第六選區議員，已辭去國民黨恆春黨部執行長。（盧玟欣提供）

屏東縣第六選區有3議員席次，現任議員為國民黨籍張榮志和民進黨籍陳文弘、李志偉，目前後2位表態參選連任，張則指出先將漁會整頓好再說，不過同黨的盧玟欣、陳進義、曾瓊慧已表態參選，且堅稱參選到底。

第六選區（恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉）的藍綠配置變化不定，從最先1藍1綠1無，到近年2藍1綠、2綠2藍都有出現過，當中檯面上的就屬張榮志連任最久，至今蟬聯4屆，但此次他對於是否再參選連任，持保守態度。

國民黨老議員雖不表態，但曾任議員的曾瓊慧、曾任鎮代的陳進義、及為參選辭去國民黨恆春黨部執行長的盧玟欣，都已表態參選，且堅稱參選到底。

曾瓊慧說，她會繼續為民服務，不管黨內提名與否，且父親也曾是滿州鄉的議員，她希望能與父親一樣一直服務鄉親，而目前她雖沒有任何職務，但也持續在從事服務工作，不管以前、現在、未來都會這樣做；陳進義也說，為了將服務的品質、層級再提升，他絕對參選議員，這樣才能為民眾做更多事。

盧玟欣則是從國、高中時就有從政願景，在政治研究所畢業後即返恆春半島服務，她說今年雖僅31歲，但有絕對的熱忱及信心服務故鄉，且現在已辭掉執行長一職，將全力投入選戰。恆春鎮內已可見到盧玟欣的競選招牌。

同民進黨又同是初次參選即當選的陳文弘、李志偉，也表態要繼續參選挑戰連第二任，李志偉22日已到縣黨部登記參選，他說，他會為了地方更努力打拼、為民眾爭取更好的服務；陳文弘則說，將在26日黨內登記結束前前往登記，他還要繼續與墾管處「車拚」，為居民爭取權利。

(中國時報)