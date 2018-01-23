藍至少提33席搶過半 綠拚全壘打

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中國時報
／台北報導

台北市在藍綠陣營眼中都是「重中之重」，2014年選舉，國民黨受大環境影響，議員席次從33席掉到28席，民進黨則從22席一舉拉高到27席，面對年底選戰，藍營至少提33席，目標在議會席次拚過半，綠營則是採取保守提名策略，要讓議員全壘打。

北市議會總議席63名，由於李慶元遭國民黨開除黨籍，加上李彥秀與吳思瑤當選立委、童仲彥退出民進黨，及李新逝世，席次有所變動，由原選舉結果，國民黨28席減為25席、民進黨27席減為25席、無黨籍2席增為4席，空缺3席。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，2018選戰至少提名33席，目標在議會席次過半。其中，將提名至少8位年輕新人，士林北投區現任3席議員，將再提2席新人；內湖南港區3席議員，再提2名新人；松山信義5席議員，過去提名7席，這次要搶攻6席，提名1新人搶年輕票。

她說，中山大同3席議員外，將再提1新人，中正萬華評估只有4席空間，目前4席都要爭取連任，新舊參選人將初選，國民黨參選爆炸的大安文山區，保守提名7人，包括3席新人。加上山地與平地原住民議員李傅中武和李芳儒都會競選連任。

民進黨上屆市議員提名27席全上，一口氣增5席。民進黨市黨部主委黃承國認為，席次已有點緊繃，不過現士林北投、中正萬華區各多出1席空間。但黃強調，許多區域得票率已超過50％，但議員席次仍需精算，提名太多反而會分散票源，目標「提幾席上幾席」，下周執委會將決定各區提名席次，預計2月7日提報中執會。

(中國時報)

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