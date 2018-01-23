批侯藍皮綠骨 金介壽轉戰市長

前新北市議員金介壽日前在媒體刊登半版廣告，宣布將投入國民黨新北市長初選，他將矛頭對準可能參選的現任副市長侯友宜，外傳，金可能與特定人士結盟，要幫忙拉抬選情，但他強調，「侯是藍皮綠骨，319槍案才是促成他參選的主因。」（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

前新北市議員金介壽日前在媒體刊登半版廣告，宣布將投入國民黨新北市長初選，他將矛頭對準可能參選的現任副市長侯友宜，外傳，金可能與特定人士結盟，要幫忙拉抬選情，但他強調，「侯是藍皮綠骨，319槍案才是促成他參選的主因。」對於這些指控，侯友宜怒斥這是抹黑手段。

金介壽從事民代工作20餘年，上屆新北市議員選舉，以些微差距成為永和區落選頭。金介壽表示，上屆選舉受到大環境影響落敗，自己與邱毅曾因319遭判刑，但侯友宜卻因此當上最年輕的警政署長，該案真相未明，是參選主因。他也痛批，侯一家人都是深綠，如何能代表國民黨參選？

金介壽表示，如果國民黨中央「徵召」周錫瑋，他會「慎重考慮」退出國民黨初選，因為周在縣長任內對縣民貢獻良多，但若是僅從兩位副市長侯友宜、李四川中擇一，他則會全力支持李四川，李才是真正有在做事的人，無論藍綠議員都會支持。

他說，建設應該要由政府帶頭，永和區公所、永和警分局、永和戶政事務所、永和國父紀念館、永和調查站等地，應該要進行都市更新，將公有土地重新規畫利用，將部分公家單位分散到永和其他地區，多餘的土地可以興建住宅大樓，將容積率蓋滿，只租不賣，鼓勵年輕人遷居新北、努力打拚。

(中國時報)

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