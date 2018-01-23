鄭昱芸接地氣 挖掘新世代議題

台大研究所高學歷的鄭昱芸（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

頂著台大研究所高學歷的鄭昱芸，有著鮮為人知的豐富經歷，曾擔任過縣長祕書、立院法案助理、中央部會首長幕僚、研究員甚至記者，3年前回到家鄉芎林從基層民意代表開始磨練，她把這些光環通通拋掉，用最貼近土地、民眾的方式開啟從政之路。

鄭昱芸曾在研究所畢業時一心想嫁人生子，投入政治圈是因「責任感驅使」，她選擇了較少人走的路，但她認為辛苦是必然，「只要夠堅持，就會有人跟著走。」

「選上代表後曾大哭3次。」鄭昱芸回想起初入政壇的往事，一路上總是單打獨鬥，秉著吃苦、受挫的心理準備，仍然有無力的時候，即使如此，她也用盡全力做好代表工作，讓家人稱她「用200分的力量在做事。」

面對各種問題，勇敢橫衝直撞，在新竹政治圈評價「像妖怪打不死」是鄭昱芸給傳統政治人物留下的深刻印象，在新竹新舊世代混合的政治環境中，身為年輕一輩的政治人物，鄭昱芸拋棄過往經歷的光環，幾乎是隱姓埋名的從基層選起，為的就是「接地氣」，從「土地」開始挖掘議題，接著串聯，最後開出燦爛的花。

在這新舊世代混合的環境，鄭昱芸認為透過社群網路的發展，可以有不同以往的選舉方式，民眾參與政治的管道變多，政治意識已然覺醒，民意代表不應只是儀式性角色，而是更多的串聯社會團體，把議題挑出來被看見，最後合力解決。

鄭昱芸決定從代表轉戰參選新竹縣議員，她認為往前一步，最大的不同是有新的挑戰，促使她更有力氣開發新的方向，找到可關注的資源，號召更多志同道合的人，她直言參選是希望「讓芎林的土地鬆一鬆，才能長出不一樣的東西。」

(中國時報)

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