散裝年貨新規範 需標補貨日

台北市大稻埕迪化年貨大街，吸引民眾前來採買年貨。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
台北市今年推出六萌犬圍爐發財金紅包，並與行動支付結合提供現金紅利點數。（柯伶穎攝）

春節腳步將至，熱鬧的年貨大街也將於2月1日起跑，期間民眾到年貨大街採買，不但有發財金紅包可領取，還可參加抽獎活動。北市衛生局也為了吃的品質把關，2月起要求北市8大年貨商圈，販賣商品除須標示品名及原產地外，今年還要標示「補貨日期」，預計影響迪化商圈等8大年貨大街、共計600家食品攤商。

2月1日開賣 抽黃金

衛生局表示，依照台北市食安條例第九條公告，台北市年貨大街8大商圈攤商販售之3大類散裝加工食品，如「牛肉乾、豬肉乾、魷魚絲即食食品」、「開心果、瓜子等植物、乾果類食品」、及「軟糖、花生糖等休閒類食品」應標示品名、原產地及補貨日期。

台北市政府參議兼衛生局食品藥物管理科代科長王明理說，此新制將針對民眾最常逛的迪化商圈、榮濱商圈、後站商圈、華陰街商圈、台北地下街商圈、寧夏夜市商圈、沅陵街商圈及四平陽光商圈等8大年貨大街商圈，於2月1日上路，預計影響600家食品攤商。

王明理進一步說明，攤商可以於外包裝黏貼或以立牌、插卡方式明顯標示，目前雖無強制開罰，僅以輔導為主，但衛生局也將動員稽查人員於8大年貨大街每日巡查，業者若未依照規定執行，會再加強輔導。

8大商圈 推行動支付

今年年貨大街自2月1日起14日登場，迪化商圈有特選年貨快閃櫥窗與一系列春節活動。此外，北市府迎接新年，推出結合紅包的六萌犬圍爐發財金，並與歐付寶合作以行動支付提供現金紅利點數，民眾只要拿出手機掃描發財金紅包的開運卡抽獎QRcode及註冊，就有機會參加抽獎，頭獎將有「一兩開運狗黃金」及歐付寶現金紅利點數，市長柯文哲也將於2月7日起到迪化街、寧夏商圈發放發財金，還有隨機台灣彩券百元刮刮樂，讓民眾刮出新春好運氣。

(中國時報)

新北活動中心 搶搭貨櫃風

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