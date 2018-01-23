新北活動中心 搶搭貨櫃風

五股市民活動中心22日舉行開工動土儀式，市長朱立倫（右二）親自到場主持，預計今年6月完工。（譚宇哲翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

活動中心也搶搭貨櫃風！貨櫃屋造型的建物近年在國內外掀起話題，新北市民政局今年斥資5000多萬，於土城、五股、新店、金山等區增設5座市民活動中心，首度以新型輕鋼構工法結合貨櫃堆疊方式，打造吸睛的前衛建築外觀，也較傳統RC建築，節省一半工期。

建築耗材少 工期省時

五股市民活動中心22日舉行開工動土儀式，市長朱立倫到場主持，預計今年6月完工後，可嘉惠民義里、五股里、五福里、六福里、陸一里等逾1萬8000位市民。

朱立倫表示，五股市民活動中心是市府在2016年以參與式預算精神，納入民意，由市民投票決定打造的5座活動中心之一，原本的活動中心因氯離子過高，耐震力不足而拆除，相信新的活動中心可以提供民眾更舒適的休閒空間。

民政局長江俊霆表示，五股市民活動中心規畫總面積約150坪，1樓開放空間可供老人共餐使用，2、3樓的多功能活動空間，除可做為集會、研習使用，也能設置銀髮俱樂部及社區照顧關懷據點，滿足長輩交誼活動需求。

江俊霆說，繼上月土城大安市民活動中心及本月的五股市民活動中心陸續開工後，新店日興及金山豐漁、土城日和等3座市民活動中心也將相繼開工，預計全數於年底前完工啟用。

造型前衛 吸引年輕人

新工處長詹榮鋒說，5座市民活動中心建築體皆採用新式輕鋼構工法，結合貨櫃堆疊方式興建，符合建築安全規範，完工後使用年限維持40年，防火、隔熱、耐震度也都沒問題。

詹榮鋒說，輕鋼構工法結合貨櫃設計的建築耗材少、工期短，以往3層樓的市民活動中心要耗時1年完工，輕鋼構工法只要6個月，兼具環保與效率，加上結構設計上更具空間設計感，外觀色彩還可以任意設計變化，可望吸引年輕族群，讓活動中心不再只是銀髮族出入的地方。

(中國時報)

散裝年貨新規範 需標補貨日 漁貨大拍賣 基隆白鯧真便宜

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。