新北活動中心 搶搭貨櫃風

2018年01月23日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

活動中心也搶搭貨櫃風！貨櫃屋造型的建物近年在國內外掀起話題，新北市民政局今年斥資5000多萬，於土城、五股、新店、金山等區增設5座市民活動中心，首度以新型輕鋼構工法結合貨櫃堆疊方式，打造吸睛的前衛建築外觀，也較傳統RC建築，節省一半工期。

建築耗材少 工期省時

五股市民活動中心22日舉行開工動土儀式，市長朱立倫到場主持，預計今年6月完工後，可嘉惠民義里、五股里、五福里、六福里、陸一里等逾1萬8000位市民。

朱立倫表示，五股市民活動中心是市府在2016年以參與式預算精神，納入民意，由市民投票決定打造的5座活動中心之一，原本的活動中心因氯離子過高，耐震力不足而拆除，相信新的活動中心可以提供民眾更舒適的休閒空間。

民政局長江俊霆表示，五股市民活動中心規畫總面積約150坪，1樓開放空間可供老人共餐使用，2、3樓的多功能活動空間，除可做為集會、研習使用，也能設置銀髮俱樂部及社區照顧關懷據點，滿足長輩交誼活動需求。

江俊霆說，繼上月土城大安市民活動中心及本月的五股市民活動中心陸續開工後，新店日興及金山豐漁、土城日和等3座市民活動中心也將相繼開工，預計全數於年底前完工啟用。

造型前衛 吸引年輕人

新工處長詹榮鋒說，5座市民活動中心建築體皆採用新式輕鋼構工法，結合貨櫃堆疊方式興建，符合建築安全規範，完工後使用年限維持40年，防火、隔熱、耐震度也都沒問題。

詹榮鋒說，輕鋼構工法結合貨櫃設計的建築耗材少、工期短，以往3層樓的市民活動中心要耗時1年完工，輕鋼構工法只要6個月，兼具環保與效率，加上結構設計上更具空間設計感，外觀色彩還可以任意設計變化，可望吸引年輕族群，讓活動中心不再只是銀髮族出入的地方。

(中國時報)