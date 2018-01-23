漁貨大拍賣 基隆白鯧真便宜

2018年01月23日 04:10 中國時報 穎齊╱基隆報導

白鯧魚優惠來囉！基隆區漁會趕在過年前進行漁貨大拍賣，即日起販售優惠的漁貨，而其中大家最在乎的白鯧魚推出限量2000尾，1尾開價僅680元，另外消費滿1000元白鯧魚的優惠加購價則是500元，比台北1尾750至900元的價格便宜1成，漁會也呼籲民眾要買要快，售完為止。

白鯧680 烏魚子600

基隆區漁會22日在門市舉行年節漁產品促銷活動，消費滿1000元即可用500元加購白鯧1尾或烏魚子1包；滿2000元即贈海鮮披薩及100元抵用券。而其中原本市價700元的烏魚子，單尾僅售600元，滿千元的加購價也是500元即可買到，一樣限量2000尾，賣完為止。

推NG商品 超級便宜

除了販售一般的漁貨外，基隆區漁會也強力推出「NG商品」，將賣相不是很好的漁產便宜賣，其中透抽原價2隻180元，如今2隻僅賣80元，單隻50元。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，NG商品並不常有，此次則推出400份，是用半價以下的價格售出。

另外NG商品中的土魠魚都重達10公斤以上，其中魚頭僅賣100元、中段切塊1斤220元、魚尾切塊1斤130元，可以煎、炸、煮來吃。

此外，還有基隆港的「澎湃年節禮盒」隆重登場，嚴選的禮盒中，分別為3600元頂級禮盒、2500元特級禮盒、1500元的精緻禮盒，免宅配費用，讓區漁會陪民眾過好年送好禮。

精緻禮盒 免費宅配

「頂級禮盒」內容物有700至800克白鯧魚、蒲燒鰻、干貝、帶殼鮑魚、明蝦、透抽、燕尾紅鰷；「特級禮盒」有600至700克白鯧魚、黃魚、天使紅蝦、活凍小卷、帶殼鮑魚、透抽、鮭魚片；「精緻禮盒」有500至600克白鯧魚、黃魚、白蝦、透抽、土魠魚片等好禮。

「基隆區漁會」店址：基隆市中正區環港街5號；營業時間：平日上午8時至下午5時（周末二日公休）；電話02-24695768。

(中國時報)