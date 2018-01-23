視知覺障礙治療 把握黃金期

友善列印
中國時報
／桃園報導

衛生福利部桃園醫院日前引進多項最新版視知覺測驗，能替患有「視知覺障礙」的兒童進行完整治療，該院兒童復健治療中心組長郭穠榛指出，視知覺障礙的黃金治療期是10歲以下，約半年療程就能有起色，家長若發現小朋友對符號、文字「沒轍」，可盡快到院進行評估。

郭穠榛解釋，「視知覺」指的是眼睛接收外界環境刺激後，傳到腦中加以處理、解釋與使用的能力，兒童大約在幼稚園時期開始被發現有視知覺問題，由於接觸寫字、畫圖等功課，進而被老師發現竟然「連自己的名字都寫不好」，常常超出格子外、整個字鬆散甚至部首左右顛倒、少一筆或多一畫，家長回家後不管怎麼教都教不好，帶到醫院評估後才發現小朋友有視知覺障礙。

圖像辨識 出現異常

郭穠榛表示，就診的兒童在復健科會診後，會由專業的兒童職能治療師進行評估與判斷，藉由MVPT-3系統提供圖像，讓小朋友辨識，例如「完形」測驗，就是用被遮住部分的圖示讓小朋友作答正確圖示物品，藉此評估兒童的空間知覺程度，TVPS視覺感技能測驗則能評估出小朋友的各項視知覺數值，讓治療對症下藥，VMI視動整合系統則能讓小朋友透過書寫、繪畫等方式，練習空間、線條的分布，從動作開始著手。

10歲以下 趕快治療

郭穠榛強調，視知覺障礙的黃金治療期是10歲以下，年紀越小開始治療成效越好，部分測驗也能用在70歲以上患有失智症或因為高齡退化的長者身上，強化標誌辨識和圖像認知，若家長發現小朋友有類似病灶別輕忽，盡快帶往醫院進行進一步的檢查。

(中國時報)

漁貨大拍賣 基隆白鯧真便宜 撫慰家屬 警因公殉職明確化

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。