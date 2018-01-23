視知覺障礙治療 把握黃金期

2018年01月23日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

衛生福利部桃園醫院日前引進多項最新版視知覺測驗，能替患有「視知覺障礙」的兒童進行完整治療，該院兒童復健治療中心組長郭穠榛指出，視知覺障礙的黃金治療期是10歲以下，約半年療程就能有起色，家長若發現小朋友對符號、文字「沒轍」，可盡快到院進行評估。

郭穠榛解釋，「視知覺」指的是眼睛接收外界環境刺激後，傳到腦中加以處理、解釋與使用的能力，兒童大約在幼稚園時期開始被發現有視知覺問題，由於接觸寫字、畫圖等功課，進而被老師發現竟然「連自己的名字都寫不好」，常常超出格子外、整個字鬆散甚至部首左右顛倒、少一筆或多一畫，家長回家後不管怎麼教都教不好，帶到醫院評估後才發現小朋友有視知覺障礙。

圖像辨識 出現異常

郭穠榛表示，就診的兒童在復健科會診後，會由專業的兒童職能治療師進行評估與判斷，藉由MVPT-3系統提供圖像，讓小朋友辨識，例如「完形」測驗，就是用被遮住部分的圖示讓小朋友作答正確圖示物品，藉此評估兒童的空間知覺程度，TVPS視覺感技能測驗則能評估出小朋友的各項視知覺數值，讓治療對症下藥，VMI視動整合系統則能讓小朋友透過書寫、繪畫等方式，練習空間、線條的分布，從動作開始著手。

10歲以下 趕快治療

郭穠榛強調，視知覺障礙的黃金治療期是10歲以下，年紀越小開始治療成效越好，部分測驗也能用在70歲以上患有失智症或因為高齡退化的長者身上，強化標誌辨識和圖像認知，若家長發現小朋友有類似病灶別輕忽，盡快帶往醫院進行進一步的檢查。

(中國時報)