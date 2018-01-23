撫慰家屬 警因公殉職明確化

2018年01月23日 04:10 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

警察總站在為民服務的第一線，危險性極高，但「因公死亡」的標準認定相當模糊，導致有不同的撫卹結果。立委陳超明與林為洲為了爭取警察該有的權益，22日提議「因公殉職」認定應明確化，將修改原有的「警察人員人事條例施行細則」，讓撫卹標準更明朗化。

消防、海巡人員比照

此新增條例未來也將適用消防、海巡人員。立委陳超明表示，日前苗栗竹南子弟、國道員警陳啟瑞因在路肩處理車輛事故，將警車停於事故現場後方，以免後車追撞造成更大事故，但卻不幸遭後方拖板車撞死，國家失去一位盡責的員警，家裡失去一個重要的支柱，這是極為悲痛的事情。但政府卻說因為法令的模糊與不完備，造成殉職員警無法獲得應有尊重與保障，這也嚴重打擊到站在人民第一線的警消、海巡人員的士氣。

國道員警陳啟瑞適用

陳超明表示，他與林為洲於立法院召開過多次協商會議，最後內政部也將修訂警政署「警察人員人事條例施行細則第17條第2款」，把原先「遭遇危難事故，奮不顧身，以致死亡」的模糊認定標準，改為「處理對其生命有高度危險之事故，遭受暴力或意外危害，以致死亡。」

陳超明強調，從事危險工作的員警不幸死亡後，就竟該屬因公死亡或因公殉職將更明確化。而苗栗子弟、國道員警陳啟瑞將適用新施行細則認定標準，將可被認定為「因公殉職」，這是對家屬的撫慰，與對殉職員警陳啟瑞的尊重。

(中國時報)